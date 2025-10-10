「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」ファーストステージの前日会見が10日、エスコンフィールド北海道で行われた。

3位からの下克上日本一を狙うオリックスは、岸田護監督（44）と若月健矢捕手（30）が出席。日本ハム・新庄監督とは丁々発止のやり取りで会見場を沸かせた。

岸田監督は日本ハムの印象について「日本ハムは走攻守そろった選手が多い。エスコンではレイエス選手が凄くホームランを打っている。気の抜けない戦いになる。投手陣もそろっているので、こちらは胸を借りるつもりでぶつかっていきたい」と語り、岸田「2位のチームですし、うちよりも強かったと思う。今回も食らいついていけるように」と語ると、新庄監督が「岸田監督が固いので、固くしゃべった方がいいんですか？」と冗談交じりに、にやつく一幕があった。

オリックスと日本ハムは、シーズン25試合で12勝12敗1分けという全くの五分。新庄監督は「五分の戦いでやってきたが、3連覇しているオリックスさんの方が経験値があるので、勝ち負けで言ったらオリックスさんの方が有利かな」と発言。警戒しつつも「でも、エスコンフィールドの応援で選手達がパワーを出してくれる。サヨナラヒットもたくさん打ってくれた。あとは、ファーストゴロがあまり飛ばないように、してもらえたらうれしいな。清宮くんがエラーした時にもの凄い点が入ってしまうので」と、隣に座っていた清宮を“イジる”場面があった。

そんなオリックスについて、新庄監督は「オールスターの時に若月君としゃべったんですけど、本当にバッティングが良くなって、若月君の前にランナーをためない。あとは西野君、怖いのは太田君。岸田監督がバントが好きなので、若月君の前にランナーがたまったらバントしてほしいな」と、要警戒のリアルな3選手をピックアップしていた。