◇MLB ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)

フィリーズのトムソン監督が試合後、悪送球でサヨナラを許したオライオン・カーカリング投手を擁護しました。

カーカリング投手は2023年にメジャーデビューしたばかりの24歳。今季は69試合に登板し8勝4敗19ホールド4セーブで防御率3.30とチームのブルペン陣を支えました。

このシリーズも全てで登板し4連投となったカーカリング投手は同点の延長11回、2アウト1塁3塁から登板するとキケ・ヘルナンデス選手にフォアボールで満塁とします。

続くアンディ・パヘス選手に対してピッチャーへのゴロとしますが打球をはじくと慌てて本塁へ送球。しかし送球がそれ悪送球となりドジャースにサヨナラを許しました。

マウンド上で肩を落とすカーカリング投手に34歳のベテラン捕手・リアルミュート選手らチームメートが寄り添い気遣うと、トムソン監督も肩を抱き励ましの言葉をかけました。

会見でカーカリング投手に対してトムソン監督は「とにかく顔を上げてくださいと彼に言いました。彼は少しあの場の状況に飲み込まれていました。彼は私たちのために本当に良いピッチングをしてくれました。彼に全てを背負わせてしまい、申し訳なく思っています」とコメントしました。

1年間戦ったチームについては「試合後に選手たちに言いました。『1年間、君たちがやってきたことに感謝している。準備し、競い合い、互いを支え合ってきた。1年間を通して真のプロフェッショナルだった』と、彼らの仕事ぶりを心から誇りに思いますし、自分が彼らの監督であることを本当に誇りに思っています。コーチングスタッフにも、サポートスタッフにも、すべてに言えることです。本当に一流のエリート集団です」とチームをたたえました。