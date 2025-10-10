¡Ö¥Û¥¯¥Û¥¯¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×67ºÐÂçÊª²Î¼ê¤Îà½©¤ÎÌ£³Ðá¼êÎÁÍý¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ªÈ©¤¤ì¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¤¬¼ã¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×
¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ1¤Ä1¤ÄÈé¤òÇí¤¤¤ÆŽ¥Ž¥Ž¥
¡¡¡ÖÄÅ·Ú³¤¶®¡¦Åß·Ê¿§¡×¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¤Ê¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÂçÊª²Î¼ê¤¬ÈäÏª¤·¤¿à½©¤Î¼êÎÁÍýá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤È½©¡¡¾¾¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬´ä¼ê¸©µÜ¸Å¤«¤é·ª¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê(67)=·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£
¡¡¡Ö·ª¤´ÈÓ¤È½ÂÈé¼Ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤Ç·ª¤ÎÈé¤òÊñÃú¤ÇÇí¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢´°À®¤·¤¿·ª¤´ÈÓ¤È½ÂÈé¼Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Û¥¯¥Û¥¯¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÈ©¤¤ì¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¤¬¼ã¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¤§¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£