¡ÖÁ´Á³µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÇòÈ±Æ¬¤ò¿¶¤êÍð¤·µ´µ¤Ç÷¤ëÏ·ÉØà²ø±é½÷Í¥á¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ÇÌ¾Á°¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ö·ãÊÑ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«...¡×¿·¥É¥é¥ÞÇ®±é
¡Ö¤¹¤´¤¤Ç÷ÎÏ¤Ç¥Þ¥¸¤ÇÉÝ¤¤¡×·ãÊÑ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³
¡¡7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿·¥É¥é¥Þ¤ËÆÍÇ¡ÅÐ¾ì¤·¤¿Ï·ÉØ¡£¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ÇÎ®¤ì¤¿²ø±é½÷Í¥¤ÎÌ¾Á°¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿å¾å·Ù»¡¡×¤òÂêºà¤ËÅìµþ¤Î³¤¤äÀî¤ò·ÙÈ÷Äú¤Ç¶î¤±½ä¤ê»ö·ï¤òÄÉ¤¦¡¢ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£Î´ÂÀ¤ä²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤é¤¬½Ð±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎÂè1ÏÃ¤Ç¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ç²ÃÆ£¤ËÆÍÇ¡¤Ä¤«¤ß¤«¤«¤ëÏ·ÉØ¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ÆÅÄÍý·Ã¡£¥É¥é¥Þ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Öµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤È¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼ÆÅÄ¤Ï¡¢¸ª¤Þ¤Ç¤Î¤ÓÀÚ¤Ã¤¿ÇòÈ±¸ò¤¸¤ê¤ÎÈ±·¿¤Ç¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¤·¤¿ÈýÌÓ¤Î¥¹¥Ã¥Ô¥ó»Ñ¤Ç¥«¥á¥é¤ËâË¤ß¤ò¤¤«¤¹Ç÷ÎÏ¤¢¤ëÉ½¾ð¤È¾Ð´é¤Ç¸«¤Ä¤á¤ëÁÇ¤Î»Ñ¤òÈäÏª¡£¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÁ´Á³µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Þ¤µ¤«¼ÆÅÄÍý·Ã¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡ÖÌò¤Ë¹ç¤¤¤¹¤®¤ÆÃ»¤¤¥·¡¼¥ó¤Ê¤¬¤é¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡×¡ÖÁ´Á³Ê·°Ïµ¤°ã¤¦¤«¤é¥Ñ¥Ã¤È¸«µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö·ãÊÑ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Ç÷ÎÏ¤Ç¥Þ¥¸¤ÇÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂçÇ®±é¡×¡Ö¤¨¡ª¼ÆÅÄÍý·Ã¤µ¤ó¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡©¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Öµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£