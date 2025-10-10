【ファイターズ】あすからCS開幕！新庄監督 予告先発全員言っちゃった！
北海道日本ハムファイターズは、あす１１日(土)からのクライマックスシリーズ・ファーストステージで、
オリックスバファローズと本拠地エスコンフィールドで対戦。新庄剛志監督が前日会見にのぞんだ。
■新庄剛志監督
（オリックス印象は？）
（シーズンでは）１２勝１２敗（１分）で五分の戦いだったが、３連覇を経験しているオリックスの方が経験値がある。勝ち負けで言ったらオリックスが有利。でもエスコンフィールドでの応援で、選手たちはものすごいパワーをだしてくれる、サヨナラヒットも沢山打つ。この４年で成長した選手たちに任せて、あとはファーストゴロがあまり飛ばないようにしてくれたら、嬉しいなと。
（それは隣にいる選手に対して？）
清宮君がエラーした時にすごく点が入ってしまうので、それだけはお願いしたい笑
いやいや、１勝だけやん！かわらんやん！
（予告先発は？）
１戦目は伊藤。２戦目は北山、１勝１敗だったら達でいきます。
（全部言っちゃって大丈夫？）全然大丈夫です。
伊藤は２年連続最多勝をとった。シーズン中にも帽子から出る後ろ髪のカールのバランスが悪かったら注意していました。明日からのCSでも注意していきたい。
（オリックス予告先発・山下投手の印象）
なかなか打てる投手じゃない。リリースポイントが狂ってくれたらいい、選球眼を大事に際どいボール球は見逃せるようにしたい。
（清宮選手がキーになる？）
清宮は今が一番絶好調、あすは４打数５安打くらい打ってほしい笑
（今年のCSはどんな戦いになる？）
本当にわからない、互角の戦いをしてきたので。どんな戦いだろうがファンが楽しかった！という試合をしたい。
（CSで期待すること、作戦は？）
短期決戦は、キーポイントになる選手が１人や２人出てくる。
ランナー１塁３塁で、他チームはセカンドスローだが、ウチとやるときはサードスローがくる。１塁ランナーを走らせて２塁３塁から攻撃しようかなと。あとは他の方法も考えている、あと２つある。楽しみにしておいて。
１試合目は８対７でどちらかが勝つ。２試合目は４対３でどちらかが勝つ。そんなゲームができたらいい。