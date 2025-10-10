歌手の藤井風（28）が9日に放送されたNHK「NHK MUSIC SPECIAL 藤井風〜いま、世界で〜」（木曜後10・0）に出演。最新アルバムについての思いを語った。

3年ぶりとなる3枚目のスタジオアルバム「Prema」は全て英語詞の曲で構成されている。

新たな試みに藤井は「英語は凄くピュアに考えさせてくれる。ストレートに表現しやすいので自分の思考をクリアにしてくれる」と告白。さらに「日本語ではためらわれるような“こんなこともまで言っちゃった”みたいなことを堂々と言っちゃったりしてます」と英語の歌詞が持つ魅力について明かした。

さらに新アルバムは国内での反響も大きく「英語のアルバムなのにみんな聞いてくれて求めてくれてうれしかった」と回顧。

「でもまだ正直、英語の曲を作ったからといって世界に広がっているのか分かったわけではない。でもそれ以上に自分自身の魂の成長としてこの作品が必要だったんだなということが逆に分かってきた。まだまだ自分自身を磨いていかなければいけないなと。まだ旅の途中」と高みを目指した。