『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』 3丁目のおるふぇんちゅ ミカヅキ＆オルガが登場!
メガハウスは、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 3丁目のおるふぇんちゅ ミカヅキ＆オルガ１/１セット 10th Anniversary」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年4月発送予定。
2026年4月発送予定「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 3丁目のおるふぇんちゅ ミカヅキ＆オルガ１/１セット 10th Anniversary」(16,500円)
「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 3丁目のおるふぇんちゅ ミカヅキ＆オルガ１/１セット 10th Anniversary」は、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』放送10周年を記念して、メガハウスの完全スピンオフ作品「3丁目のおるふぇんちゅ」を復活したアイテム。
宇宙ネズミのミカヅキとオルガがリアルサイズ(1/1サイズ)になって再び登場。連載当時のイラストをもとに、もっちりかわいく立体化された。
(C)創通・サンライズ
