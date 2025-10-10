娘たちにピアノを習わせるため、節約に励む主婦。しかし一緒にお金を貯めるはずだった夫の浪費が止まらない。耐えかねてお小遣い制を導入すると、抑圧された夫はお金を稼ぐために副業に手を出すが…。■浪費癖の夫 節約が無意味に…あゆみは、娘たちがピアノを習いたいため、パートをしたりコツコツと節約して貯金していました。しかし、あゆみとは反対に夫は浪費家。スマホを新しくしたろ、30万円の明細を目にして…!?

■なぜ？ 作っておいたご飯を食べない夫友人のお祝いで外出の予定があったあゆみは、留守番の家族の夜ごはん用にカレーを作りました。「温めて食べてね」と伝えて出かけたのに、帰宅後に目にしたのは、鍋に手つかずで残るカレーでした…。こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の意見は…？まずは、妻が節約しても夫が最新のスマホにすぐ替えることについての意見です。

・働いてるからって何でも好きに買っていいってことじゃないと思うが？



・うちも主人の方がいいスマホを持ってます。私より使いこなせないのに…。



・こんな男、結婚前に分からなかったのが悔やまれる。



次に、浪費夫がリセールでお得になると言った場面での意見です。

・売れた金は家計に戻せよ？



・絶対売らねーぞこの旦那。



・金遣いが荒いとかギャンブル狂とか、依存に近い悪い癖はなかなか直らないからね。この旦那には早めに見切りつけた方がいいと思う。



最後に、妻が出かけるために家族の夜ご飯を作っておいたのに、食べずに宅配でご飯を買って食べていたことについての意見です。

・カレー作るのは、よそって食べるのより面倒くさいんだけど、知らないのかな？準備、しなきゃ良かった。



・私はコイツが面倒臭い。



・玄関まで取りに行くほうが面倒じゃないですか？そもそも浪費家以前の問題な気がするよ。



・料理作る方が面倒くさいから（怒）



・もうめんどくさいと思うんならそれでいいから、それなら先に「外で食べる」とか「ウーバー頼む」とか何とか先に言えよ！



・うちの旦那、このタイプ。作っておいても食べないので、作りません。



妻が子どものために節約しても、スマホや宅配ご飯などで浪費する夫。読者からは夫に対して批判の意見が集まりました。特に、作り置きしておいたご飯を夫が食べずに、ウーバーするなんて…という批判が多かったです。気になる読者もいた、コミックタイトル「浪費夫と盗まれた妻」。妻が何を夫に盗まれたのか、この後明らかになって…。さらに読者の反感を買うことに…！(ウーマンエキサイト編集部)