松本怜生、“印象ガラリ”な黒髪短髪ヘア 高校生ぶりの“オン眉”披露「バッサリ!!!!」「めっちゃ雰囲気変わってる！」
俳優の松本怜生（25）が9日、自身のインスタグラムを更新。黒髪の短髪＆オン眉スタイルにヘアチェンジした姿を公開し、フォロワーから多くの反響が寄せられている。
【写真】「めっちゃ雰囲気変わってる！」“印象ガラリ”な黒髪短髪ヘアで高校生ぶりの“オン眉”を披露した松本怜生
「えっとオン眉になりました。高校生ぶりに。幼いって言うなよぉぉぉ」とコメントを添え、夜の街を背景に撮影された4枚の写真を公開。クールな表情やおどけたポーズ、柔らかな笑顔など、多彩な表情で新しいヘアスタイルを披露している。
“印象ガラリ”なこの姿にファンからは、「え!!!!バッサリ!!!!」「めっちゃ雰囲気変わってる！短髪も似合ってる」「オン眉ーー!!!!似合ってますぞーー!!!!」「幼いのやっぱりいいねっ 何回も見ちゃう」など、驚きと称賛の声が相次いだ。
