¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û·´»ÊÍµÌé¤Ï¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¹âÉ¾²Á¤Ë´¶¼Õ¡¡¡Ö¸÷±É¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦·´»ÊÍµÌéÊá¼ê¤¬£±£°Æü¡¢£Ã£ÓÂè£±£Ó³«Ëë¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤ÎÉ¾²Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡È¥¶¡¦¥æ¡¼¥Æ¥ê¥Æ¥£¡¼¡É¤ÈÂê¤·¡¢ºå¿À»þÂå¤ÎÃæ·ø¡¢Í··â¡¢ÆóÎÝ¡¢Åê¼ê¤Î¥×¥ì¡¼Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥Ü¥¹¤â¾¼ÏÂ¤Î·´»Ê·¯¤È¤·¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤µ¤»¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡¡¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤é¤»¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢ÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ì¤Ð¡¡¤Þ¤¿°ã¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÉ¬¤º¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡¡¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿ÂÇ¤Ä¡ª¡¡ºÇ½ªÅª¤ËÀµ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï´ÆÆÄ¤¬·è¤á¡¡Íî¤ÁÃå¤¡¡¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÀèÈ¯»þ¤ËÊá¼ê¡¢°ìÎÝ¡¢»°ÎÝ¡¢º¸Íã¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î·´»Ê¤Ï¡Ö¥Ü¥¹¤Î¸½Ìò»þÂå¤Ï¥ì¥Ù¥ë¹â¤¹¤®¤Ç¤¹¡£¸÷±É¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤ó¤Ê¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ê¼éÈ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¸¬Â½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´¶¼Õ¡£¡Ö¤½¤Î¤È¤¤É¤¤ÇÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÌò³ä¤Ï°ã¤¦¡£º£Ç¯¤Ï£Ã£Ó¤ò¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»Ø´ø´±¤ªËÏÉÕ¤¤ÎËüÇ½Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢£Ã£Ó¤Ç¤ÎÂçË½¤ì¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£