¡¡À¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬10Æü¡¢º£¥ª¥Õ¤ËÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë´õË¾¤òµåÃÄ¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÇÂåÍý¿Í¤òÈ¼¤Ã¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖµîÇ¯¡¢º£Ç¯¤ÈÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¡£¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¡¢¤¤¤¤¤È¤¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ÜÀÒ¼êÃÊ¤ÏµåÃÄ¤¬ÍÆÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£À¾Éð¤Î¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¿µ½Å¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÊÌÚ¡¦ºî¿·³Ø±¡¹â¤«¤é2017Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï24»î¹ç¤ËÅê¤²¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£178Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨1.92¤Î¹¥À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£