アジア唯一のMETALLICA公認トリビュートバンド「HATTALLICA」（ハッタリカ）のギタリストKirz Hammett（カーズ ハメット）が10日、X（旧ツイッター）を更新。ステージ4の鼻腔（びくう）がんが寛解したと発表した。

「みんなありがとうございます！ 吉報です！ 僕の末期がんは担当医も驚く奇跡の速さで『寛解』となりました。転移も無し！」と報告。「皆さんの応援が本当に心強く、それが僕の病をSeek and Destroyしてくれました。これで『ヘヴィメタルは癌に効く』って実証出来たね！」と記述。「癌治療中、熱いメッセージと生きる力を与えてくれた、カーク ラーズ つるのさん 七瀬さん 山本譲二さん 世界中のメタリカファンの皆さん SNSで支えてくれた皆さん 最高の千羽鶴、御守り、寄せ書き、メタリカツアーギフトの数々 更に 異変に気付き警告してくれた耳鼻科の院長、治療の難しい状況下でより生きる可能性の上がる病院を勧めてくれた市大病院のS先生、治療スケジュールからメンタルまで僕のギタリストとしての生き方を尊重してくれた現担当医T先生、そして愛する家族。全ての出会いと思いに感謝します」と謝意をつづった。最後に「一生忘れません。ヘヴィメタル！ Kirz カズ」と締めくくった。

バンド公式Xも「HATTALLICAのリードギターKirz Hammettから嬉しいご報告が届きました！ ご本人から既に発表の通り、無事にガンは寛解し治療終了となりました。治療に尽力してくださった医療関係者さま、そして皆様からの沢山のご支援 本当にありがとうございました！」と報告した。

同バンドは02年12月に結成。