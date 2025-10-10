【ルック】ヴァレンティノ 2026年春夏コレクション──“闇の中の光”を求めて、アレッサンドロ・ミケーレが描く希望の詩
2025年10月、パリで発表されたヴァレンティノ 2026年春夏コレクション。アーティスティック・ディレクター アレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）によるランウェイは、ファッションが持つ“光”の力を再び見つめ直す試みとなりました。
今季のキーワードは“ホタル（Fireflies）”。それは、最も深い闇の中でも消えることのない希望や想像力の象徴として描かれます。静けさの中でふと浮かび上がるその光が、ヴァレンティノという名の歴史に新しい息吹をもたらしました。
ホタルの寓話──失われた光を探す物
コレクションの着想源となったのは、イタリアの詩人であり映画監督のピエル・パオロ・パゾリーニが1975年に発表したエッセイ『ホタルの消失（L’articolo delle lucciole）』です。
彼はその中で、社会の均質化とともに“ホタル＝希望”が失われていく様を描きました。戦後イタリアの闇を背景に、彼は小さな光の消滅を人間の感受性の喪失になぞらえたのです。
アレッサンドロ・ミケーレはこの寓話を現代に呼び戻し、「人はもう小さな光を見分けられなくなっている」と語ります。無意識に闇へ馴染んでしまった世界で、再び“見る力”を取り戻すこと。それこそが彼にとってのファッションの使命であり、ヴァレンティノを通して人々の心に光を灯す行為なのです。
照らし出すファッション──職人技と詩情の共鳴
ランウェイが静まり返ると、やがて闇の中に柔らかな光が満ちていきます。極薄のシフォンやオーガンジー、チュールに施されたスパンコールや刺繍が、まるでホタルの瞬きを思わせる繊細な輝きを放ちます。色彩は、自然が見せるグラデーションを想起させるものでした。パウダリーなベージュ、霞のようなブルー、苔むしたグリーン、そして象徴的なホワイト。それらの色は生命の儚さと強さを同時に語り、服そのものが呼吸をしているかのようです。
ディテールには、ヴァレンティノのオートクチュールを支える職人たちの手仕事が息づいています。繊細なレースや緻密な刺繍、光を受けて柔らかく反射する装飾は、単なるデザインを超えた“祈りの痕跡”のようにも感じられます。アーカイブへの深い敬意を抱きながらも、ミケーレらしい再構築の精神も随所に見られます。アンティークのディテールを現代的なフォルムへと転換し、ロマンティシズムとアヴァンギャルドが共鳴するバランスを描き出しました。そこに浮かび上がるのは、伝統と革新、現実と夢想が交錯する詩的な世界です。
希望の再生──“見る力”を取り戻すために
ミケーレはこう語ります。
それは、華やかさの裏に潜むもう一つのファッションの役割──“感じ、考え、再び世界を見つめ直す力”を呼び覚ますことにほかなりません。ホタルの光のようにかすかでも確かな希望を信じ、それを人々の心に留めておくこと。その想いが、このコレクション全体に静かに息づいています。
アレッサンドロ・ミケーレが描いたのは、単なる服飾の美ではなく、人間が持つ想像力と優しさへの賛歌でした。そして、その小さな光の連なりこそが、ヴァレンティノの次なる時代を照らす道標となっていくのです。
お問い合わせ：
ヴァレンティノ インフォメーションデスク
tel.03-6384-3512
