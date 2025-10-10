

中国は温室効果ガスの世界最大の排出国であり、その動きは未来の地球の気候を左右する。写真は国連気候サミットでビデオ演説する習近平国家主席（国連のメディア向け資料の動画より）

【写真】中国の太陽光パネル大手の隆基緑能科技が青海省に建設したメガソーラー。

中国の習近平国家主席は9月24日、ニューヨークの国連本部で開催された気候サミットでビデオ演説を行い、2035年までに中国の温室効果ガスの排出量をピーク時から7〜10％削減するという新たな国家目標を発表した。

この新目標には、（2035年までに）中国のエネルギー消費量に占める非化石エネルギーの比率を30％以上に高めることや、風力発電および太陽光発電の設備容量を36億kW（キロワット）に拡大すること、森林蓄積量（訳注：森林を構成する樹木の幹の体積を合計したもの）を240億立方メートル以上に増やすことなどが盛り込まれている。

｢パリ協定｣に基づく目標更新

2015年の国連気候変動枠組条約締約国会議（COP21）で採択された「パリ協定」の締約国には、温室効果ガスの排出削減目標を5年ごとに更新することが義務付けられている。

中国政府は2015年に最初の国家目標を国連に提示した後、2020年に1回目の更新を実施し、「2030年までに二酸化炭素（CO2）の排出量を減少に転じさせ、2060年までにカーボンニュートラルの実現を目指す」ことを打ち出した。

今回発表した新目標は2回目の更新にあたるもので、2035年に向けたさらなる行動計画を示すものだ。

中国政府の2020年の国家目標は、2030年までに中国のエネルギー消費に占める非化石エネルギーの比率を約25％に引き上げること、風力発電および太陽光発電の設備容量を12億kW以上に拡大すること、森林蓄積量を2005年比で60億立方メートル増加させることなどを盛り込んでいた。



中国は2030年に向けた風力・太陽光発電の設備容量の目標を6年前倒しで達成した。写真は太陽光パネル大手の隆基緑能科技が青海省に建設したメガソーラー（同社ウェブサイトより）

これらの目標達成に向けた進捗は順調だ。なかでも風力・太陽光発電の設備容量は、2020年時点の5億3000万kWから2025年7月までに16億8000万kWに拡大しており、目標を6年前倒しで達成済みだ。

対象範囲を戦略的に拡大

財新記者の取材に応じた中国の専門家によれば、今回の新目標の特徴は、その対象範囲を戦略的に広げたことにある。



本記事は「財新」の提供記事です。この連載の一覧はこちら

「2020年の国家目標は（石油、ガス、電力などの）エネルギー業界に重点を置いていたが、新目標は全産業を包括している。さらに、排出削減の対象もCO2から（メタンなどを含む）すべての温室効果ガスに拡大された。これらは過去にない挑戦であり、目標達成は決して容易ではない」

この専門家はそう述べ、新目標は中国の気候変動対策により高いレベルの要求を突きつけるという見方を示した。

（財新記者：趙煊）

※原文の配信は9月25日

（財新編集部）