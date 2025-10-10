10月8日、タレントでモデルの重盛さと美が自身のInstagramを更新。これまでの金髪ロングヘアから一転、黒髪ショートウルフに大胆イメチェンした姿を公開し、称賛の声が相次いでいる。

「投稿では黒のキャップを後ろ向きにかぶり、地面に寝転んでの自撮りを披露しました。金髪時代の華やかな印象から、ぐっとクールでナチュラルな雰囲気に変貌し、ファンの間では《思わず叫ぶ可愛さ》と驚きの声が上がっています」（芸能ジャーナリスト）

重盛は現在、adidasの秋冬コレクションモデルを務めており、ベロア素材のパンツジャージ『ADIBREAK VELOUR』や厚底スニーカー『OZGAIA』などを着用。投稿はadidasの宣伝用の撮影時の写真とみられ、“Y2Kリバイバル”を思わせるコーディネートで、ファッション誌さながらの完成度を見せている。

SNS上では、

《ボーイッシュなのも行けちゃうの最強》

《大人っぽくなっても、かわいくて、死ぬ》

《黒髪ショート重盛さと美も好みでゴザル》

といった声が寄せられており、その反響は大きい。

「重盛さんはデビュー当初、“おバカタレント”のイメージが強かったものの、近年はセルフプロデュース力の高さが注目されています。YouTubeで見せる自然体な姿や、ファッションモデルとしてストリートカルチャーをうまくミックスしたセンスも人気の理由です。今回の黒髪ショートは、30代女性の“ヘアチェンジ願望”にも響いた印象ですね」（前出・芸能ジャーナリスト）

重盛は2006年に芸能界デビューし、2010年にはオーディションを経て『めちゃ×2イケてるッ！』（フジテレビ系）のレギュラーに抜擢。2016年にはユニット「LLS（エルエルエス）」を結成し、シングル『LOVE GAME』で歌手デビューも果たした。

さらに2020年にはYouTubeで公開した『重盛さと美 feat. 友達 TOKYO DRIFT FREESTYLE』が1970万回再生を突破。自作のラップ動画が話題を呼び、アーティストとしても脚光を浴びた。

「もともとSNS発信のセンスが高く、“自分をどう見せるか”を熟知している人です。今回の黒髪ショートも、流行のY2Kスタイルや韓国ファッションに敏感な層を意識したセルフプロデュース。イメチェンがまた新たなブランドタイアップにつながる可能性も高いでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

大人の女性としての魅力を増した重盛が、今後どんなスタイルでファンを魅了していくのか注目が集まる。