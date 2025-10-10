THE世界大学ランキング、台湾大は140位 前回より32順位上昇
（ロンドン中央社）英教育誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）が9日に発表した2026年版の世界大学ランキングで、台湾の最高学府、台湾大学（台北市）が140位にランクインした。前回の172位から大きく順位を上げた。
THEは115カ国・地域の2191校を教育、研究環境、研究の質、産業、国際性の5分野18指標で評価し、ランク付けしている。
台湾大が150位以内にランクインするのは2022年版以来。同大が同日に発表した報道資料によれば、同大は複数の評価項目で向上を見せており、中でも産業の指標では突出しており世界1位だった。
台湾の大学として500位以内にランクインしたのは台湾大を筆頭に、中国医薬大（中部・台中市、301〜350位）、亜洲大（台中市、401〜500位、順位以下同）、台湾科技大（台北市）、清華大（北部・新竹市）、陽明交通大（新竹市）、台北医学大（台北市）など。
世界1位は10年連続英オックスフォード大。2位は米マサチューセッツ工科大、3位は米プリンストン大と英ケンブリッジ大、5位は米ハーバード大と同スタンフォード大だった。
（陳韻聿／編集：荘麗玲）
THEは115カ国・地域の2191校を教育、研究環境、研究の質、産業、国際性の5分野18指標で評価し、ランク付けしている。
台湾大が150位以内にランクインするのは2022年版以来。同大が同日に発表した報道資料によれば、同大は複数の評価項目で向上を見せており、中でも産業の指標では突出しており世界1位だった。
世界1位は10年連続英オックスフォード大。2位は米マサチューセッツ工科大、3位は米プリンストン大と英ケンブリッジ大、5位は米ハーバード大と同スタンフォード大だった。
（陳韻聿／編集：荘麗玲）