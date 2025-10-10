来週の主なマーケットイベント 来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇１０月１３日



※中・貿易収支

※スポーツの日の祝日で日本市場は休場

※コロンバスデーの祝日で米債券・外為市場が休場



◇１０月１４日



０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０８：５０ 日・マネーストック

０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

０９：３０ 豪・豪中央銀行が金融政策会合議事要旨公表

１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）

１５：００ 英・失業率

１５：００ 英・失業保険申請件数

１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査

２１：４５ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が国際金融協会主催の討議に参加

※日・閣議



◇１０月１５日



０１：２０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が講演

０２：００ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言

０４：２５ 米・ウォラーＦＲＢ理事が国際金融協会主催の討議に参加

１０：３０ 日・２０年物国債の入札

１０：３０ 中・消費者物価指数

１０：３０ 中・生産者物価指数

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

１６：１５ 日・訪日外国人客数

１８：００ ユーロ・鉱工業生産

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・消費者物価指数

２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

※Ｇ２０（２０カ国・地域）財務相・中央銀行総裁会議（１６日まで）



◇１０月１６日



０２：００ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

０３：００ 米・地区連銀経済報告（ベージュブック）

０８：５０ 日・機械受注

０９：３０ 豪・失業率

０９：３０ 豪・新規雇用者数

１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１３：３０ 日・第３次産業活動指数

１５：００ 英・鉱工業生産

１５：００ 英・製造業生産指数

１５：００ 英・商品貿易収支

１５：００ 英・貿易収支

１８：００ ユーロ・貿易収支

２１：３０ 米・卸売物価指数

２１：３０ 米・小売売上高

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２２：００ 米・ウォラーＦＲＢ理事が講演

２２：００ 米・バーＦＲＢ理事が講演

２２：００ 米・ミランＦＲＢ理事が国際金融協会主催の討議に参加

２３：００ 米・ボウマンＦＲＢ副議長が講演

２３：００ 米・企業在庫

２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数



◇１０月１７日



０５：１５ 米・ミランＦＲＢ（連邦準備理事会）理事がメディア主催の討議に参加

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

２１：３０ 米・輸出入物価指数

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率

※日・閣議



◇１０月１８日



０５：００ 米・対米証券投資







◎決算発表・新規上場など



○１０月１４日



決算発表：タマホーム<1419>，ＳＦＯＯＤＳ<2292>，スタ・アリス<2305>，いちご<2337>，ディップ<2379>，ライク<2462>，イオン九州<2653>，大黒天<2791>，Ｊフロント<3086>，ドトル日レス<3087>，ラクトＪ<3139>，ＳＦＰ<3198>，コスモス薬品<3349>，クリレスＨＤ<3387>，ＴＳＩＨＤ<3608>，ＳＨＩＦＴ<3697>，ＰＲＴＩＭＥ<3922>，イオンファン<4343>，ボードルア<4413>，カーブスＨＤ<7085>，佐鳥電機<7420>，イオン北海道<7512>，エコス<7520>，ＩＤＯＭ<7599>，進和<7607>，リテールＰＡ<8167>，マックスバリュ東海<8198>，高島屋<8233>，イオン<8267>，イズミ<8273>，ブックオフＧ<9278>，ＵＮＥＸＴ<9418>，アークス<9948>ほか

※海外企業決算発表：ＪＰモルガン・チェース，シティグループ，ゴールドマン・サックス，ジョンソン・エンド・ジョンソンほか



○１０月１５日



決算発表：ウエストＨＤ<1407>，日本国土開発<1887>，パソナＧ<2168>，グロービング<277A>，ＤＤグループ<3073>，ＡＮＡＰＨＤ<3189>，テンシャル<325A>，ＴＫＰ<3479>，バロック<3548>，メディアドゥ<3678>，レント<372A>，ＩＧポート<3791>，テラスカイ<3915>，マネフォ<3994>，アクセルＨＤ<402A>，オーバラップ<414A>，ウイングアク<4432>，東名<4439>，ＡＢＥＪＡ<5574>，ベクトル<6058>，前沢工<6489>，オキサイド<6521>，ベイカレント<6532>，オープンＧ<6572>，ＨＩＯＫＩ<6866>，ＴＷＯＳＴ<7352>，ＦＰパートナ<7388>，サイゼリヤ<7581>，トランザク<7818>，松竹<9601>，東宝<9602>ほか

※東証スタンダード上場：ライオン事務器<423A>

※海外企業決算発表：モルガン・スタンレー，バンク・オブ・アメリカほか



○１０月１６日



※東証プライム上場：テクセンドフォトマスク<429A>

※海外企業決算発表：台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）



○１０月１７日



決算発表：ゲンダイＡＧ<2411>，アジュバン<4929>，東京製鉄<5423>，アンビスＨＤ<7071>

※東証グロース上場：ユーソナー<431A>

※海外企業決算発表：アメリカン・エキスプレスほか



（注）米連邦政府機関の一部閉鎖に伴い，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。



出所：MINKABU PRESS