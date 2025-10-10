5人組アイドルグループ「Aぇ！ group」の草間リチャード敬太が、公然わいせつの疑いで逮捕されたことは大きな衝撃をもたらした。この騒動に言及した「女性タレント」の発言が物議を醸しているようだ。

草間は10月4日早朝、東京・新宿の繁華街にあるビル付近で下半身を露出した疑いで逮捕され、所属事務所のSTARTO ENTERTAINMENTは草間の活動休止を発表した。6日に釈放されたが、混乱は収まらない。人気アイドルの不祥事が注目を集めたのは、“謎の隠し撮り動画”も影響している。

「逮捕が報じられた4日夜ごろから、X上でビルから出てくる男性の動画が拡散されました。この男性は上に白いシャツを羽織るのみで、下半身は何も着けておらず、顔ははっきり映っていないものの、報じられている場所付近のビルであること、下半身裸であることから、草間さんではないかという指摘が相次いだのです。また、動画の角度からビルの近くで隠れて撮影したと思われますが、状況の不自然さから、SNSでは、草間さんが何者かにハメられたのではないかと疑う声もあがりました」（芸能記者）

一連の騒動を受けて、タレントでコメンテーターのフィフィは9日に自身のXで、《草間リチャード敬太さんの件、あの様子は故意で露出していたようには見えなかったな》と投稿。拡散された動画を確認したようで、《詳細は不明だけど》と前置きしつつ、《酒に酔っていて、覚えていなくて、服など所持品を剥ぎ取られた感じ…というか、あの建物から出てくると知ってて隠し撮りして、しかもその動画を晒したヤツ、それこそが罪に問われなきゃおかしい》と、つづったのだ。

動画を撮影した人物に苦言を呈す投稿だったが、Xでは

《憶測でこんな事書いてファンの気持ち煽る方がよっぽどたち悪い。事件のことは残念だけど、起きたことは変わらない》

《今回の件をこのような影響力のある方が憶測で語ることを出来ればやめていただきたいです。この先、フィフィさんの憶測が外れるような情報が出た場合どうされるのですか？》

《当人が何も発信していないのに、憶測で推測するのは控えましょう。今は何も言わずそっとしてあげて時間を与えてあげるのが1番では…》

《詳細不明なら事実わからんねやから、ガタガタゆうなて》

など、厳しい声があがっている。フィフィの投稿を“憶測発言”と見る人も多いようだ。

「STARTO社は、逮捕の経緯について明かしておらず、不明な部分が多いです。こうした状況下で、SNSで影響力のあるフィフィさんが、草間さんがハメられたと断定するような発言をしたことに違和感を覚える人もいるのでしょう。

また、Aぇ！ groupは10月13日から冠バラエティ番組『Aぇ！ groupのQ＆Aぇ！』（フジテレビ系）の放送を予定しています。逮捕時の草間さんは酒に酔った状態だったと伝えられていますが、ファンの間では、大切な仕事が控えるなか逮捕される事案を起こした自覚のない行動に疑問を抱く声も多いのです。草間さんの問題を許容するかのような流れに不信感を持たれているのかもしれません」（同前）

草間が自らの口で騒動について語る日は来るか。