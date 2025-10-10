¿©¡¦Æ°²è¡¦Çã¤¤Êª¡¦»Ò°é¤Æ¤Î¥Ò¥ó¥È¤ÇÊë¤é¤·¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡ÚÆÃ½¸¤Þ¤È¤á¡Û
¡Ú9·î24Æü¡Á10·î3Æü¤ÎÆÃ½¸¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Û ¡ÖBCN¡ÜR¡×¤Ç¤Ï¡¢»þ´ü¤´¤È¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò·è¤á¤ÆÆÃ½¸¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿©Íß¤Î½©¡×¡ÖÆ°²èÇÛ¿®¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¡×¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡×¡Ö¥»¡¼¥ë¹¶Î¬Ë¡¡×¤Ê¤É¡£9·î24Æü¡Á10·î3Æü¤Î´ü´Ö¡¢¿©Íß¤Î½©¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡Ö¤ª¤¹¤¹¤áÄ´Íý²ÈÅÅ¡×¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡ÖTVer¡¦Netflix¡×¡¢¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯É§º¬¹©¾ì¡×¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡Ö¿·À¸»ù¥«¡¼¥É¿·µ¬È¯¹Ô¡×¡¢¥»¡¼¥ë¹¶Î¬Ë¡¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ»ö¤ò¾¯¤·¤À¤±¡¢¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡½©¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿©Íß¤Î½©¤Ç¤¹¡£ÎÃ¤·¤¤É÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤¬¿©Âî¤òºÌ¤ëµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»é¤¬¤Î¤Ã¤¿¥µ¥ó¥Þ¤ä½©ºú¡¢¤Û¤¯¤Û¤¯´Å¤¤¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ä·ª¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤â½©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£³Ð¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄ´Íý²ÈÅÅ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄ´Íý²ÈÅÅ¤Ï°Ê²¼¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼ËâË¡ÉÓ¡ÖÅÚÆé°µÎÏIH¥¸¥ã¡¼¿æÈÓ´ï ¿æ¤¤¿¤Æ ÅÚÆé¤´Ë¢²Ð¿æ¤¡×
¡¦¥¨¥à¥±¡¼Àº¹©¡Ö¾®·¿ÀºÊÆµ¡ RICELON¡×
¡¦¾Ý°õ¥Þ¥Û¡¼¥Ó¥ó¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¡×
¡¦¥Æ¥¹¥³¥à¡Ö¥°¥ê¥ë¤Ê¤Ù¡×
¡¦¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¡Ö¾Æ¤¤¤¤â¥á¡¼¥«¡¼ UMAIIMO¡×
¡¦¥¢¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡Ö¤à¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×
¡¦¥Ñ¡¼¥ë¶âÂ°¡Ö·ª¤¯¤êË·¼ç ¥½¥Õ¥È¥°¥ê¥Ã¥×¡×
¡¡½Ü¤Î¿©ºà¤ò°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¾õÂÖ¤ÇÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿©Íß¤Î½©¤ò»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÇÛ¿®ÂÐ¾Ý¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¸«Æ¨¤·¡¦Æ±»þÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡Ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡×¤Ï2015Ç¯10·î¤Ë¥í¡¼¥ó¥Á¤·¡¢25Ç¯10·î¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿9·î¤Ë¤Ï¡¢VOD¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤âÆüËÜ¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃÂêºî¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢TVer¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡ÖÆ°²èÇÛ¿®¤Î½©¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â¿¿ô¤ÎÇÛ¿®Ãæ¤ÎºîÉÊ¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¤ÎºîÉÊ¤«¤é¡¢ÃíÌÜºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£½©¤ÎÃíÌÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¡Ø102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¡ØMISS KING¡¿¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ê¤É¡£ÆÈÀêÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç¡¢ÇÛ¿®Àè¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤ÏÆÈÀêÇÛ¿®¤ÎºîÉÊ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÇÛ¿®Àè¤Î¾ðÊó¤Ï»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¤Ê¤Ê¤·W¡Ë
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡Ö¥·¥§¡¼¥Ð¡¼»ö¶È70¼þÇ¯¡×¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾®·¿¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥é¥à¥À¥Ã¥·¥å ¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¡×¤Î¥Þ¥¶¡¼¹©¾ì¤Ç¤¢¤ëÉ§º¬¹©¾ì¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£º£²ó½é¤á¤Æ¸ø³«¤¹¤ëÀ½Â¤¹©Äø¤âÊ£¿ô¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤·¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¶Ã¤¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¡¢½êÍÍß¤ò»É·ã¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¼ûÍ×¤ÎÁÏÂ¤¤ËÀ®¸ù¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤ëÉ§º¬¹©¾ì¤Ç¤â¡¢¾¢¤Îµ»½Ñ¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎAI¤Î³èÍÑ¤ä¡¢¿Í¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¶¨Æ¯¤Ê¤É¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£70Ç¯¤ËµÚ¤Ö¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎ¸«¤È¡¢¿·¤¿¤ËÄ©Àï¤·¤Ä¤Å¤±¤ë»ÑÀª¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¤È¤¤¤¦»Â¿·¤ÊÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÅÚ¾í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¡ÊBCN¡¦ºÙÅÄ Î©·½»Ö¡Ë
¡¡2025Ç¯ÌäÂê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤È·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Î°ìÂÎ²½¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ¸³è¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£º£²Æ¡¢Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿É®¼Ô¤â¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥ÉÈ¯¹Ô¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢À©ÅÙ¤ÎÊ£»¨¤µ¤ä¸½¾ì¤Î¡È¥º¥ì¡É¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÃµÞÈ¯¹Ô¡¦¸òÉÕÀ©ÅÙ¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¿·À¸»ù¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¸Â¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÁá¤¯¡¢ºÇÃ»1½µ´Ö¤Ç¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤«¤é¿½ÀÁ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¼êÂ³¤¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¡£¤È¤³¤í¤¬°Â¿´¤·¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¥«¡¼¥É¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ç»×¤ï¤ÌÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡ÖËÜ¿Í¤¬¸òÉÕÁë¸ý¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¡×»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤Î¾ì¹ç¤ÏËÜ¿Í³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤ËÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¿·À¸»ù¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÉðÅÄÀéÅß¡Ë
¢¨¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤ê°·¤¤¤Ï¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä¤´ÍøÍÑ¤Î»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤´ÍøÍÑÀè¤Ê¤É¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Amazon¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤ÊAmazon¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¾¦ÉÊ¤òÇã¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬¡¢¡Ö¥»¡¼¥ë¡×¤Ç¤¹¡£¥»¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¥»¡¼¥ë¤ÈÃæ¡¦¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥»¡¼¥ë¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤ÏÂçµ¬ÌÏ¥»¡¼¥ë¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÀ¤ËÇã¤¦¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼¡¤Î5ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¦Amazon¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ë
¡¦Amazon¥Þ¥¹¥¿¡¼¥«¡¼¥É¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë
¡¦¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
¡¦¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò»È¤¦
¡¡¥»¡¼¥ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Amazon¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£30Æü´ÖÌµÎÁÂÎ¸³¤Î´ü´Ö¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ü¿©Íß¤Î½©¤òËþµÊ¤·¤è¤¦
