これ、完成形じゃないか？

子供の通学・お出かけに持たせておきたい「防犯ブザー」。近年は入学と共に用意するマストアイテムとなっていますよね。それがいつの間にかものすごい進化を遂げていました。

なんとApple（アップル）の「探す」に対応しているんです！

ストロボライトや大音量での警告音も出せるので、防犯ブザーとしても安心。

加えて「探す」で防犯ブザーの場所がわかるので（ちょっとアバウトですが）、いざというときiPhoneから場所を突き止められるってわけですよ。これ安心感最強じゃない？

SwitchBotのハブやスマートロックがあるとさらに便利

もうひとつのスゴイ進化が、SwitchBot製品との連携ができるところ。

たとえば、対応するスマートロックもこの防犯ブザーで解錠できるので、鍵の代わりになりますし、宅内に「SwitchBotハブ」があれば、子供の帰宅をスマホへの通知でチェックすることもできます。

これ、控えめに見ても最強じゃないか？

4月からの入学を控えているご家庭は…。いや、今持っている防犯ブザーから買い替えでもいいと思うので、防犯・見守りをアップデートしておきましょう！

