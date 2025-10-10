青木マッチョ、“筋トレ芸人”代表の2人とマッスルポーズ「腕が完全に丸太」「画力がやばい」 腕の太さにファン衝撃
芸人の青木マッチョ（30）が10日、自身のインスタグラムを更新。“筋トレ芸人”を代表するなかやまきんに君（47）、マヂカルラブリー・野田クリスタル（38）との3ショットを公開した。
【写真】青木マッチョの“極太”上腕二頭筋が目立つ衝撃ショット
青木は「筋トレ芸人でアメトーークに出られました」とつづり、10月9日放送のテレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（毎週木曜 後11：15）で共演した、なかやま、野田と撮影した写真をアップ。筋肉を強調させたポージングを見せている。
中央にいる野田が腰に両手を当て、胸筋を強調。左右になかやま、青木が立ち、腕の筋肉が際立つポージングで、“筋トレ芸人”らしい筋肉隆々な姿を披露した。
青木のひときわ目立つ腕の太さに、ファンからは「青木さんの腕が完全に丸太」「画力がやばい」「最高の３人」などの声が集まっている。
