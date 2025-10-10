¥Þ¥É¥ó¥Ê¤ÈYOSHIKI¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÇ®»ëÀþ¡ª¡Ö¥³¥é¥Ü¤¬»Ï¤Þ¤ë¡©¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥Þ¥É¥ó¥Ê¤ÈYOSHIKI¤Ë¤è¤ë¡¢Îò»Ë¤ò¹ï¤à¾×·â¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¹ë²Ú¤¹¤®¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤¬Ê¨Æ¡ª
¤½¤Î¼ê¤Ëµ±¤¯¤Î¤Ï¡¢Ê©Ì¾Ìç¥Ý¥á¥êー¤ÈYOSHIKI¤¬À¸¤ó¤ÀÅÁÀâ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡ÈY by YOSHIKI ¡ß CHAMPAGNE POMMERY¡É¡£
¥Þ¥É¥ó¥Ê¼çºÅ¡ØTHE PARTY¡Ù¤Ç¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿¤³¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤Ï¡¢½Ë±ã¤Î¾ÝÄ§¤Ë¤·¤Æ¸÷¤½¤Î¤â¤Î¡£¥Ý¥á¥êー1836Ç¯ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢YOSHIKI¤È¤¤¤¦À¤³¦Åª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¶¦Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å½é¡£¤·¤«¤âÈ¯ÇäÄ¾¸å¤«¤é¥È¥Ã¥×¥»¥éー¤òµÏ¿¤·¡¢189Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î²÷µó¤ò¹ï¤ó¤À¡£
Instagram¸ø³«Ä¾¸å¤«¤éSNS¤ÏÇúÈ¯ÅªÈ¿¶Á¡£
¡Ö¥¹¥¿ー¤¹¤®¡ª¡×
¡ÖPodrian hacer una colaboracion juntos una buena balada en piano de Yoshiki con voz de Madonna¡ÊYOSHIKI¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Ë¤è¤ëÈþ¤·¤¤¥Ð¥éー¥É¤Ë¡¢¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Î²ÎÀ¼¤ò¤Î¤»¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤éÁÇÅ¨¤À¤í¤¦¤Ê¡Ë¡×
¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Ç¥ªー¥éÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×
¡ÖTwo Legend¡×
¡Ö¥³¥é¥Ü¤¬»Ï¤Þ¤ë¡©¡×
¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤é»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
YOSHIKI¤Ï¥Þ¥É¥ó¥Ê¤ÎÌÁÍ§¥¬¥¤¡¦¥ª¥»¥¢¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ä²»³Ú³¦¤Îµð¾¢¤¿¤Á¤Èå«¤ò·ë¤Ó¡¢³èÆ°¤Ï²»³Ú¤òÄ¶¤¨¤Æ³ÈÂç¡£4·î¤Ë¤ÏÊÆ¡ØTIME100¡§À¤³¦¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë 100¿Í¡Ù¤ËÆüËÜ¿Í¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÁª½Ð¡£Àè·î¤ÏÊÆ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØFlaunt Magazine¡Ù200¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ11·î¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦°ä»º¥Ø¥°¥é¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤ÎÆÃÊÌ¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇYOSHIKI¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÂç¤¤¯¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿¤«¤¬»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤À¡£
¢£YOSHIKI¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òË¬Ìä
¤½¤ó¤ÊYOSHIKI¤¬¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ØÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ù¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢YOSHIKI CHANNEL ¤Ç¤Ï10·î11Æü22»þ¤è¤ê¡¢ÂÚºß¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò·ë¤Ó¡¢YOSHIKI¤¬ËüÇî¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ì¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¤òÀ¸ÇÛ¿®¡£ÇÛ¿®¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÊÆüËÜ¡Ë¤ª¤è¤ÓYouTube Channel¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¡ÊÆüËÜ¤ò´Þ¤àÁ´À¤³¦¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
Ã»»þ´Ö¤ÎÂÚºß¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¹ñ¡¹¤ÎÅ¸¼¨¤òÃæ¿´¤ËÊ£¿ô¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÅöÆü¤Î¸½ÃÏ±ÇÁü¤Î°ìÉô¤âÈÖÁÈÆâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
YOSHIKI¤Ï2005Ç¯¤Î¡Ø°¦¡¦ÃÏµåÇî¡Ù¤Ç¸ø¼°¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤òºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¡¢³«²ñ¼°¤Ç¤ÏÊÅ²¼¸æÁ°¤Ë¤Æ»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ËüÇî¤È¿¼¤¤±ï¤ò»ý¤Ä¡£º£²ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ï¡¢YOSHIKI¤¬ËüÇî¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿µ®½Å¤Ê1Æü¤ò¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦Í¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£ÇÛ¿®¾ðÊó
¡ØYOSHIKI CHANNEL¡ÙYOSHIKI¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òË¬Ìä
10/11¡ÊÅÚ¡Ë22:00～
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Y by YOSHIKI ¡ß CHAMPAGNE POMMERY ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://www.yoshiki-pommery.com/
¡ØYOSHIKI CHANNEL¡Ù
YouTube Channel ¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¡ÊÆüËÜ´Þ¤àÁ´À¤³¦¡Ë
¡¦ÆüËÜ¸ìÊüÁ÷
https://youtube.com/live/j4k-Q5bf6hI
¡¦±Ñ¸ìÆ±»þÄÌÌõÊüÁ÷
https://youtube.com/live/Dbg5dakVzxw
¡¦¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÊÆüËÜ¡Ë
https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2222428
YOSHIKI OFFICIAL SITE
https://jp.yoshiki.net/