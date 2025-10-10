中秋節・国慶節連休、海南省での離島免税適用の売上高は200億円相当―中国

中国南部の海南省海口市税関によると、同税関は10月1日から10月8日までの中秋節と国慶節の連休期間中に、前年同期比13．6％増の9億4400万元（約202億円）分の離島免税販売を監督管理しました。購入者数は同3．2％増の延べ12万2900人、一人当たりの購入額は同10％増の7685元（約16万円）で、免税ショッピング熱は引き続き上昇しました。

免税店は試飲や一定金額以上の購入に対するプレゼントなどの方法で、旅行者に多様なショッピング体験を提供しました。

海口税関はスマート監督管理手段の高度化の応用を推進し、免税商品のリアルタイムの「トレーサビリティー」管理を行い、各商品の輸入や倉庫保管、販売などのすべての情報をリアルタイムで照会して追跡できるようにし、遠隔映像検査、電子ラベル検査、自動審査などの科学技術と制度を組み合わせたイノベーションを通じて、免税品の全流通過程の正確な監督管理を実現しました。

海南島の海口市にある世界最大の免税店のcdf海口国際免税城では、多くの旅行者が香水や化粧品、酒類、電子製品などの免税品を選んで購入しました。湖北省から来た観光客は、「ブランドが充実していて、免税価格に政府消費券を合わせて使用することで、非常にお得な割引率になった。スキンケア製品を6点購入したが、価格はたったの55％になった」と話しました。

また、四川省成都市から来た女性の王さんは、「ここを出発する直前に免税品を買うことを思い出した。荷物を受け取るのが間に合わないのではないかと心配だったが、ドローンで配送されるとは思いもよらなかった。化粧品が私より先に港に到着していたので、本当にほっとした」と話してくれました。（提供/CRI）