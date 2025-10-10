◇MLB 地区シリーズ第4戦 ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)

フィリーズに勝利し、リーグ優勝決定シリーズへと駒を進めたドジャース。ポストシーズンを通してチームの躍進を支えた先発投手4人が、祝勝のさなかにそろって写真に収まりました。

その写真はドジャースの公式インスタグラムのポストに掲載。ブレイク・スネル投手、大谷翔平選手、山本由伸投手、タイラー・グラスノー投手が互いに腕を後ろへ回し、寄り添って笑顔をみせています。

スネル投手はワイルドカードシリーズでレッズとの第1戦と、ディビジョンシリーズでフィリーズとの第2戦で共に勝利投手になりました。特にフィリーズ打線を6回1安打に抑える投球は圧巻でした。

大谷選手はフィリーズとの第1戦に先発。6回3安打とゲームをつくり、その粘りの投球が逆転勝利につながりました。

山本投手はレッズとの第2戦でシーズンから続く安定感抜群の投球を披露。その試合では2失点ながらも自責点0、勝利投手となりディビジョンシリーズ進出に貢献しました。

グラスノー投手はフィリーズとの第1戦で大谷選手の後を受けて2番手で救援。そしてこの日に先発し、6回2安打と前日息を吹き返した相手打線に流れを与えず、勝利に貢献しました。

このドジャースの投稿には、チームメートのキケ・ヘルナンデス選手も「GREATNESS!!!!(偉大)」とコメント。他にもフォロワーからは「先発陣あっぱれです」「頼もしい先発陣」「先発4本柱」と称賛の声が集まっています。

また大谷選手も自身のインスタグラムのストーリーズにアップし喜びを表しています。