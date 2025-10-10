◇プロ野球セ・リーグCSファーストステージ DeNA-巨人(11日、横浜スタジアム)

NPB(日本野球機構)は10日の公示で、翌11日から始まるセ・リーグのクライマックスシリーズ(CS)ファーストステージの予告先発を発表しました。

セ・リーグ2位のDeNAはケイ投手が先発。今季24試合で9勝6敗、防御率1.74はリーグ2位でした。対巨人戦では5試合で2勝1敗、防御率2.12の成績です。記者会見では、三浦大輔監督が「シーズン中もしっかりローテーションを守って成績を残してくれましたし、ジャイアンツとの相性というところでもケイを選択しました」と語りました。

セ・リーグ3位の巨人は山粼伊織投手が先発。今季25試合で11勝4敗、防御率2.07を記録し、チームトップの勝利数をマークしました。対DeNA戦では7試合で4勝1敗、防御率2.49の成績。阿部慎之助監督は「ウチの勝ち頭なので、先陣を切っていただくしかないので、頑張ってもらいます」と期待を込めました。

CSファーストステージは2戦先勝。2位のDeNAの本拠地横浜スタジアムで行われます。勝者が10月15日からリーグ覇者・阪神が待つCSファイナルステージに進みます。