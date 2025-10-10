「米女子ゴルフ・ビュイックＬＰＧＡ・第２日」（１０日、旗忠花園ＧＣ＝パー７２）

勝みなみが１２バーディー、１ボギーでコースレコード６１をマークしてスコアを１１伸ばし、通算１３アンダーの暫定首位でホールアウトした。

１番パー４でピン奥３メートルにつけてバーディー発進すると、２番パー３は長いパット決めて連続バーディー。前半だけで６バーディーを奪った。

折り返しの１０番パー４をボギーとしたが、１２番から３連続バーディー。１６番からも連続バーディーで、最終１８番パー４は長いバーディーパットを壁ドンで決めた。従来のコースレコードの６２（１０アンダー）を一つ更新した。

ホールアウト後、中継局ＷＯＷＯＷのインタビューに応じた勝は「１番でバーディーが来て、２番で長いのが決まったので、そこから流れがよかった。後半の１０番で３パットのボギーになってしまって、今までだったら流れをつかめないまま終わったりとか、つかめそうで終わっちゃう日が多かったが、次の次のホール（１２番）でバーディーが来て、そこから流れもつかんだ。最後１８番も本当にラッキーなバーディーだったが取ることができた」と振り返った。