·§ËÜ¸©¤ÎÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤¡Ê10·î8Æü¡ËÊ¡²¬¸©¤Ç³«¤«¤ì¤¿¶å½£È¾Æ³ÂÎ»º¶ÈÅ¸¤Ç¹Ö±é¤·¤¿ºÝ¤ÎÉ½¸½¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÂç¼êTSMC¤Î·§ËÜ¿Ê½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤ÈÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ä¡ØÈî¸å¤Î°ú¤ÅÝ¤·¡Ù¤È¤¤¤¦·§ËÜ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö³°»ñ·Ï¤Î¤É¤Ç¤«¤¤´ë¶È¤¬ÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢È¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¤¬¿å¤òÂ¿¤¯É¬Í×¤È¤¹¤ëÃæ¡¢ÃÏ²¼¿å¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¸©Ì±À¤ò¡Ø¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÅÚÃå¤Î½¡¶µ¡Ù¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡Ö»ä¤Î¿¿°Õ¤Ï¡¢ÃÏ²¼¿å¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï»ä¤¿¤Á·§ËÜ¸©Ì±¤Î¿´¤Î±üÄì¤Ë¤Ê¤ëÍý¶þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Âç»ö¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¡¢¤Þ¤¿¡¢Ä¹¤¤ºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿·§ËÜ¤Î¿Í¡¹¤Îº²¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡×
¡Ö¤·¤«¤·¡¢º£¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÀµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤ÏÅª³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤É½¸½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ØÅÚÃå¤Î½¡¶µ¡Ù¡ØÈî¸å¤Î°ú¤ÅÝ¤·¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤òÅ±²ó¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Å¤Í¤Æ¡¢ºòÆü¡Ê10·î9Æü¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Î¼áÌÀ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥áー¥¸¤òÈ¼¤¦É½¸½¤ò¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¸©Ì±¤òÙèÙé¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤â°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¸©ÃÎ»ö ÃÏ²¼¿å〝ÅÚÃå¤Î½¡¶µ〟¤Î¿¿°Õ ¡Ö·§ËÜ¿Í¤Îº²¤ÇÙèÙé¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×
