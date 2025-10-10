加藤あい、シースルートップスで美ボディラインチラ見せ「スタイル良すぎ」「オシャレ」の声
【モデルプレス＝2025/10/10】女優の加藤あいが10月9日、自身のInstagramを更新。シースルートップスからのぞく美しいボディラインを披露した。
【写真】加藤あい「オシャレ」美ボディ透けるシースルーコーデ
加藤は「Bye, summer」「この夏も大活躍してくれたチラ見え」とコメントし、黒い胸下までのインナーの上にピンクの長袖シースルートップスをデニムパンツと合わせたコーディネートを披露。引き締まったウエストが透け、ゆったりと開いた首元からは美しい肩のラインや背中がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「いつも綺麗で素敵」「オシャレすぎる」「ピンク似合ってる」「背中美しすぎる」「スタイル良すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
