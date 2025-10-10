ÈøºêÎ¤¼Ó¥¢¥Ê¡¢Â©»Ò¤È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/10¡Û¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÈøºêÎ¤¼Ó¤¬10·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ê¡²¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÇ°´ê¤Î¡ªÊ¡²¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ø¹Ô¤Ã¤¿Æü¤Î¤³¤È¡×¤Èµ¤·¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î´é¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥Ñ¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Â©»Ò¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢Èøºê¥¢¥Ê¤È¤Î¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£¡ÖÂç¿Í¤â¡¢Íè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¥µ¥¤¥³¡¼¡ª¡ª¤È¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ò³Ú¤·¤àÂ©»Ò¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Èøºê¤Ï2019Ç¯¤Ë²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¡£2022Ç¯Ëö¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¡£2024Ç¯6·îËö¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÈøºêÎ¤¼Ó¥¢¥Ê¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
