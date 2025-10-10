ベッキー、水着透けるバックショットに「色っぽい」「大人の休日」の声
【モデルプレス＝2025/10/10】タレントのベッキーが10日、自身のInstagramを更新。グアム旅行での水着姿を公開した。
【写真】ベッキー、水着透けるセクシーショット
◆ベッキー、南国リゾートで水着姿を披露
10月9日の投稿で、グアムを訪れていたことを報告したベッキー。この日は、プールサイドやインフィニティーバーでのショットをアップ。透け感のある上着の下からは黒の水着と美しい背中がのぞいており、青い空の下広いつばの帽子を合わせた上品なリゾートスタイルを披露している。また、 プールサイドで笑顔でピザを楽しむ写真も投稿している。
◆ベッキーのグアム旅行ショットに反響
この投稿には「色っぽい」「背中がすてき」「大人の休日って感じ」「雰囲気が素敵」「リゾートが似合う」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
