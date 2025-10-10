松本若菜、人気女優・格闘家・バンドマン…同じ中学出身の錚々たるメンバー告白「そういう偶然あるんだな」
【モデルプレス＝2025/10/10】女優の松本若菜が9日、TBS系『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（毎週木曜よる8時〜）に出演。人気女優らと同じ中学出身であると明かした。
【写真】松本若菜と同じ中学の美人女優
番組スタッフから「すごい偶然を感じたことはありますか？」と聞かれた松本は「同じ中学にいっぱい有名人がいて、山本舞香ちゃんとかK-1の武尊くんとか」と女優の山本舞香、格闘家の武尊と同じ中学校出身だと告白した。
また「Official髭男爵？」と口にすると、番組スタッフから「（Official）髭男dism」と指摘され松本は大笑い。そして「ごめんなさい…Official男…ヒゲダンのドラムの方も同じ中学校らしくて、そういう偶然あるんだなって思った」と人気4人組ピアノPOPバンド・Official髭男dismの松浦匡希とも中学が一緒であると明かしていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
