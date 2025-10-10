【業界の本音】テレビ業界で怪談、心霊ブームが再燃中の理由とは

各局で怪談・心霊企画が増えている

9月29日から高石あかり（22）がヒロインを務める連続テレビ小説『ばけばけ』（ＮＨＫ）がスタートした。

「明治時代の島根・松江が舞台。小泉セツ＆八雲夫妻をモデルに、怪談を愛する夫婦の日常を描いた作品です。近年、怪談ブームが起きていることもあり、注目されています」（テレビ誌編集者）

ここ数年、ＹｏｕＴｕｂｅを中心に人間の怖さを語る″ヒトコワ″や心霊企画がブームになっており、地上波でも7月28日放送の『口を揃えた怖い話』（ＴＢＳ系）、9月11日放送の『コワいヤツらと往く』（日本テレビ系）など、怪談や心霊企画が増えている。

「『コワいヤツらと往く』はＨｕｌｕで放送している番組で、そのまま地上波に持ってきて流しています。怪談や心霊企画はさほど予算がかからないし、配信で長期間にわたって視聴してもらいやすい。制作費が削減されたいまのテレビ業界にとってはありがたい存在です。再現ＶＴＲも、無名の俳優で成立しますから」（キー局プロデューサー）

長澤まさみ（38）主演の映画『ドールハウス』は興行収入17億円、菅野美穂（48）主演の『近畿地方のある場所について』は同15億円を突破するなど、Ｊホラーのヒットも追い風になっている。

「″事故物件住みます芸人″の松原タニシ（43）のエピソードが映画化されましたし、アイドルユニット『惑星通信社』の岸辺みぎり（25）が怪談イベントに参戦するなど″事故物件住みますアイドル″まで登場しています。手相占いでブレイクした島田秀平（47）も近年は怪談に力を入れている。″節操がない″という声も上がっていますが、再び露出が増えています」（放送作家）

’90年代に稲川淳二（78）が怪談ブームを巻き起こし、夏になると怪談や心霊企画が放送されるのが定番となっていたが、平成後期から減少していた。

「コンプライアンス強化の影響が大きい。かつての心霊企画は撮影許可が下りていない廃墟などで収録を敢行したり、あまりの恐怖に取り乱してメンタルをやられるタレントが出たりして、土地所有者や所属事務所とのトラブルが絶えませんでしたから」（制作会社ディレクター）

トークだけで成立する怪談企画は「コンプラ的にもありがたい」と前出のキー局プロデューサーは言う。

「怪談本を出版している好井まさお（41）と″霊が視える″シークエンスはやとも（34）は語り手として頭一つ抜けていますね。ＹｏｕＴｕｂｅの再生回数が多く、トーク力もあるうえ、ギャラもリーズナブルですから。困るのは怪談ブームに乗っかろうと、人の怖い話をパクってネタにするタレントがいて、あとで問題になるケースがあること。スタッフのリサーチ力が求められます」

怪談、心霊企画に後ろ向きのテレビマンも少なくない。

「特番ならいいのですが、″レギュラー番組内で怪談、心霊企画をやると、その番組が終わる″というジンクスがテレビ業界にあるんです。収録時に必ずお祓いはするのですが……。そのトラウマが残っているのか、ベテランスタッフほどやりたがらないですね」（前出・放送作家）

番組終了ほど、テレビマンにとって怖い話はないかもしれない。

2025年10月17日号より