【しまむらのベロア】が可愛すぎーーーッ！ マニア一目惚れ♡「赤Tシャツ」

新しいアイテムを取り入れたくなる季節の変わり目。秋冬トレンドとして注目されるベロア素材のなかでも、【しまむら】のアイテムがマニアの間で話題になっています。素材のもつ上品さを残しつつ、日常に取り入れやすいデザインがポイント。今っぽいワインレッドも見逃せません。今回は、しまむらマニアのインフルエンサーによる着こなしとともに、その魅力をご紹介します。

【しまむら】「TベロアハイショクT」\1,089（税込）

紹介するのは、しまむらマニアの@miu___wearさんが「可愛すぎる」「店舗で一目惚れした」と絶賛するベロアTシャツ。光沢感のある素材はエレガントに寄りやすいですが、このTシャツなら肩の力を抜いてカジュアルに楽しめるはず。2025年秋冬の注目カラーでもある赤色も、落ち着いたワインレッドなら大人世代のコーデにも取り入れやすそうです。

ワイドパンツでキレイめカジュアル

シンプルな装いも「ベロアT」を合わせるだけで気軽に季節感を演出できそうです。ワイドパンツなど、手持ちのアイテムに合わせるだけでコーデを秋っぽく見せてくれるはず。カジュアルながら、ベロアのもつ上品さが大人っぽさを添えてくれて程よいきちんと感も。ミニマルなスタイルなので、柄物のバッグやアクセントカラーのシューズなど、小物選びを楽しんで。

ワインレッドでモノトーンコーデにアクセント

秋らしい装いにぴったりの、チェック柄のビスチェを合わせたコーデ。柄物はコーデに取り入れにくいと感じている人も多いかもしれませんが、モノトーンでまとめれば気負わず着られるかも。差し色感覚で「ベロアT」を合わせれば、一気に華やかさがアップ。スニーカーを合わせれば程よくカジュアルダウンされて、大人のデイリーコーデとして活躍してくれそうです。

秋の軽やかスタイル

落ち着いた色味の「ベロアT」は、白のアイテムとも好相性。キャミワンピやデニムに合わせれば、爽やかさのなかに季節感を漂わせた着こなしに。暑さが残る日でも、秋の先取りスタイルを楽しめそう。シンプルなロゴや首元の配色デザインが、程よいアクセントになってくれるのもうれしいポイントです。

