早乙女友貴、松田凌が参戦！ 佐藤流司脚本・演出舞台『二十五億秒トリップ』26年1月より上演決定
俳優の佐藤流司が脚本・演出を務める舞台第2弾『二十五億秒トリップ』が、東京・天王洲 銀河劇場にて2026年1月30日〜2月8日に上演されることが決定。佐藤のほか、早乙女友貴、松田凌が出演する。
【写真】早乙女友貴、色気あふれるまなざしに惹きこまれる！
俳優・歌手・プロデューサーとして多方面に活躍を続ける佐藤流司。2023年に上演された舞台『カストルとポルックス』で初の原案・脚本・演出に挑み、同作は大盛況のうちに幕を下ろした。そこから約2年半の準備期間を経て、彼が脚本・演出を務める舞台公演の第2弾『二十五億秒トリップ』が上演される。
佐藤が脚本・演出を務める本舞台に、早乙女友貴が折原一役、松田凌が星奈遥役で出演。そして、佐藤も黒野零司で登場する。
舞台『二十五億秒トリップ』は、東京・天王洲 銀河劇場にて2026年1月30日〜2月8日上演。
