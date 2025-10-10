愛犬と一緒に楽しめるハロウィン企画も！メリケンわんだーパーク2025秋

2025年10月31日(金)、11月1日(土)、11月3日(月祝)の3日間、神戸メリケンパークにて「メリケンわんだーパーク2025秋」が開催されます。

愛犬と一緒に楽しめるハロウィン企画や、グルメ、ショッピングなど、ワクワクする企画が盛りだくさんのイベントです！

メリケンわんだーパーク2025秋

開催日時：

2025年10月31日(金) 16:00〜21:00

2025年11月1日(土) 10:00〜16:00

2025年11月3日(月祝) 10:00〜16:00

開催場所：神戸メリケンパーク

入場料：無料 (※一部コンテンツは有料)

港町・神戸の最高のロケーションで、ペットも家族も友人も一緒に楽しめる「メリケンわんだーパーク2025秋」

神戸初となる、愛犬と一緒に仮装を楽しめるハロウィンパーティや、アメリカンカルチャーを満喫できる初開催の「メリケン市場」など、多彩なコンテンツで賑わいます。

ハロウィン・ナイト in 港町神戸観光夜市

開催日：2025年10月31日(金) 16:00〜21:00

イベント初日は、ハロウィンナイトとして夜間に開催。

この日限定で、仮装したわんちゃん専用の20mランウェイが登場し、プロのドッグトレーナーのサポート付きでウォーキング体験ができます。

「わんわんマルシェ」やキッチンカーが集結する「グルメサミット」、新鮮な野菜や果物が並ぶ「福音マルシェ」も楽しめます。

わんわんマルシェ

開催日：10月31日(金)・11月1日(土)

150ブース以上のワンちゃん関連グッズ、フード、おやつなどが並ぶ大規模マーケット。

ここでしか買えないアイテムが多数出品され、愛犬と一緒に一日中楽しめます。

グルメサミット

開催期間：10月31日(金)・11月1日(土)・3日(月祝)

関西を代表するキッチンカーがメリケンパークに集結！

港町の最高のロケーションで、美味しいグルメやスイーツを満喫できます。

ハンドメイドEXPO

開催期間：11月1日(土)・3日(月祝)

ハンドメイド作家による雑貨・アクセサリー・洋服の販売や、子ども向けのワークショップが開催されます。

ここでしか手に入らない、一点もののアイテムに出会えるかもしれません。

メリケン市場

開催期間：11月3日(月祝)

初開催となるアメリカ文化をテーマにした野外マーケットです。

家具・雑貨、ファッション、音楽、ヴィンテージカー展示など、メリケンパークならではの雰囲気を楽しめます。

キッズパーク

お子様が楽しめるアトラクションも充実しています。

ミニSL機関車(10/31, 11/1)、巨大迷路(10/31, 11/1)、ふわふわキッズパーク(11/1, 3)、バブルボール(11/1, 3)、いきものふれあい展示(11/1, 3)など、開催日によって様々な遊びが体験できます。(各コンテンツ有料)

港町・神戸の最高のロケーションで、グルメ、ショッピング、愛犬とのお出かけ、家族サービスまで全てが叶う3日間。

日程によって異なる楽しみ方があるので、何度でも足を運びたくなります。

神戸メリケンパークで開催される「メリケンわんだーパーク2025秋」の紹介でした。

