WOWOWのYOASOBI特集、2番組追加が決定 シンガポール公演＆最新ホールツアー『WANDARA』沖縄公演を放送・配信へ
音楽ユニット・YOASOBIのライブ映像特集『YOASOBI×WOWOWスペシャル』の新ラインナップとなる2番組が発表された。12月には2度目のアジアツアー『YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現実 | cho-genjitsu”』からシンガポール公演の模様を、2026年1月には最新ホールツアー『YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA』よりファイナルとなる沖縄公演の模様を、WOWOWにて放送・配信することが決定した。
YOASOBIはこれまでも、2023年から24年にかけての初アジアツアーや、イギリス・OVOアリーナ・ウェンブリーでの単独公演の模様をWOWOWで特集してきた。今回発表された2本の新規放送・配信により、世界規模で支持を集める2人のライブパフォーマンスの魅力を、改めて堪能できる機会となる。
『YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現実 | cho-genjitsu”』は、昨年12月から今年2月にかけて仁川、香港、バンコク、台北、上海、シンガポール、ジャカルタの全7都市で2日間ずつ開催され、計14万人を動員。日本人アーティストによるアジアツアーとしては過去最大規模となった。放送・配信されるのは、2月22日、23日に行われたシンガポール・インドア・スタジアム公演で、ジャパンカルチャーの象徴とも言える楽曲「アイドル」などを軸に、観客が一体となる圧巻のステージが展開された。
また、今年7月から11月にかけて全国14道県40公演にわたり開催しているホールツアー『YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA』からは、ツアーファイナルとなる11月30日に開催される沖縄コンベンションセンター展示棟での公演を収録・放送。
RPGの冒険の旅をイメージし“ワンダーランド”の略称「WANDARA」を冠した同ツアーは、各地で新たな仲間との出会いを重ねながら展開された、“音楽の祝祭”ともいえるライブシリーズとなっている。
