【キングオブコント】ファイヤーサンダー、早くも“連覇”宣言 優勝後も挑み続ける“求道者”への一歩となるか
コント日本一を決めるTBS系『求人ボックス presents キングオブコント2025』が、10月11日午後6時30分から放送される。青色1号、うるとらブギーズ、元祖いちごちゃん、しずる、トム・ブラウン、ファイヤーサンダー、ベルナルド、や団、レインボー、ロングコートダディが、史上最多エントリーとなった3449組の頂点を目指す。ORICON NEWSでは、各組へのインタビューを連載形式で紹介していく。
トム・ブラウン、ベルナルド、元祖いちごちゃん、レインボー、青色1号が決勝初出場。しずるは9年ぶり5回目、ファイヤーサンダーは3年連続3回目、ロングコートダディは2年連続4回目、うるとらブギーズが4年ぶり4回目、や団が4年連続4回目となる。
同大会は2008年から毎年行われ、今年で18回目。プロアマ問わず、芸歴制限なく出場可能で、歴代キングはバッファロー吾郎、東京03、キングオブコメディ、ロバート、バイきんぐ、かもめんたる、シソンヌ、コロコロチキチキペッパーズ、ライス、かまいたち、ハナコ、どぶろっく、ジャルジャル、空気階段、ビスケットブラザーズ、サルゴリラ、ラブレターズが名を連ねている。
■ファイヤーサンダー（こてつ、崎山祐）
――ファイナリストに決まった瞬間の気持ち、リアクション？
【崎山】相方がネタを間違えていたので、しっかり間違えていて、その後もヘラヘラしていた（笑）。どうだろうなって思っていたので、よかったって感じですかね。安堵。僕ら3年連続なんですけど、毎回かなり早く呼ばれていて。だから、あんまりめっちゃドキドキしていない段階で呼ばれて「あぁーよかった」って。
【こてつ】ネタを間違えちゃったので、楽屋に帰るのがすごく怖かった（笑）。後輩たちが『崎山さんが怒る、カメラを呼べ』と、カメラを呼んでくれていたんです。そのおかげで、今ここに命があります（笑）。僕のせいで落ちたってなったら、本当に申し訳ないので。
――この1年こだわったところ？
【崎山】変わらず新ネタライブをやっているとかぐらいですね。
【こてつ】単独もやったし、ネタツアーもやりましたし。
――芸人からのアドバイスなど？
【崎山】元ゾフィーの上田さんは（準決勝）2日目にやったネタがとにかく好きで『絶対これテレビでやってくれ』と言われていたので、できてうれしかったです（笑）。
【こてつ】キングオブコントに向けて、ゲーム配信をやっているのですが、声を飛ばしたので、それを控えるというのをやっていました（笑）。
――本番への意気込み、決勝後の展望
【崎山】ずっといっしょですけど、優勝はしたい。去年は本当に惜しくて、ギリギリで落ちて、ダメだったから来年頑張ろうと、すぐには思っていたんですけど、次の日になったら、あんなチャンスってあるの？って思った。今年、同じところまできたので、よかった。優勝して、2連覇します！絶対に出ます！先に言っておきます。
【こてつ】えっ？うわぁ！
【崎山】1年休むと次も休むので。令和ロマンが（M-1で）連覇してますから。
【こてつ】令和ロマンのせいですよ（笑）
【崎山】えっ、出ない？
【こてつ】怖っ！選択間違えたらヤバい（笑）。いや、違う違う…。まぁ、でもどう？（優勝して）めっちゃ忙しくなって…。
【崎山】キングオブコント中心やから、ほかの仕事を断るよ（笑）。
【こてつ】…だそうです（笑）。連覇したら終わりですか？
【崎山】連覇したら、1回考える（笑）！
【こてつ】絶対連覇します（笑）！
――ファイナリストの顔ぶれ？
【こてつ】本当にビジュアルが悪いなと（笑）。おじさんばっかりで。
【崎山】去年、一昨年はまだ若手がいたんですよ。ロング（サイズ伊藤）さんかっこいいよ？
あとは、平均の芸歴が高いです。
【こてつ】濃いって思いました。
【崎山】トム・ブラウンさん、元祖いちごちゃんさん、ベルナルドさんとか、この人達の後嫌だなって思う人たちがそろっていますね。
――去年に比べてパワーアップしたところ
【崎山】難しいっすね。内容は詳しく言えないですが…。でも、今のままだったら、勝てないと思っているので、1ヶ月で直さないといけないなと思っています。ここがよくないなというのがあって、そこが準決勝でハマらなかったところもあったので。
――もう少しで王者になれたという経験をしたことで、キングオブコントへの向き合い方も変わった？
【崎山】たしかに、去年は結果発表の直前、優勝するって思っていました。その時に、もう出ないのが嫌だなって思ったりしたので。心境が変わったのかもしれないですね。
【こてつ】僕も（優勝したら）もう2度と来ないから、この光景を焼き付けようと。僕も優勝すると思っていたので、今年セット見たらちょっと動揺するかもしれないです。相当悔しかったので、早めにセット見ておきたいです（笑）。
――1000万円の使い道
【崎山】うわーどうしよう。（均等に分ける？）いや、おかしいんですけどね（笑）。本当の仕事量でいえば、950万（崎山）と50万（こてつ）なんですが（笑）。
【こてつ】こういうインタビューで、崎山が（優勝賞金は）「5：5でいいです」と言ってくれていたら、崎山に多めにあげようと思っていたんですよ（笑）。チャンスを失いましたね（笑）。
【崎山】5：5だと思っていたから、別にいいんですけど。
【こてつ】じゃあ、6：4です（笑）！
