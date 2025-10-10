手の平に収まるサイズ感！ディーアイジー DIGACTION『頭文字D』藤原拓海

ディーアイジーから、大人気モータースポーツコミック『頭文字D』の主人公「藤原拓海」を立体化した可動フィギュア【DIGACTION】が登場。

全国のホビーショップ、量販店、ECサイトにて予約受付中で、2026年1月発売予定です。

ディーアイジー DIGACTION『頭文字D』藤原拓海

価格：3,850円(税込)

発売月：2026年1月予定

販売場所：全国のホビーショップ、量販店、ECサイト、DIG公式オンラインストアなど

サイズ：全高約70mm (約1/24スケール)

材質：PVC＋ABS＋POM

対象年齢：15歳以上

30周年で盛り上がりを見せる大人気モータースポーツコミック『頭文字D』

「秋名のハチロク」の異名を持つ主人公、「藤原拓海」がディーアイジーのコレクタブルアクションフィギュアシリーズ【DIGACTION】で立体化されました。

約1/24スケールで再現されており、同スケールのAE86のプラモデルなどと一緒にディスプレイして楽しむことができます。

※AE86は別売です。

コレクタブルアクションフィギュア【DIGACTION】

【DIGACTION(ディグアクション)】は、約1/24スケールのコレクタブルアクションフィギュアシリーズです。

小さいながらもキャラクターの持つスタイル(個性)と可動領域を凝縮。

手の平に収まるサイズ感で、コレクションしやすいのも魅力です。

多彩なポージングが可能

可動フィギュアならではのプレイバリューの高さもポイント。

作中の印象的なポーズを再現したり、愛車の運転席に座らせたりと、様々なシチュエーションでディスプレイが可能です。

豊富な手首パーツや表情パーツも付属し、表現の幅を広げます。

30周年を迎えた『頭文字D』の世界観を、手のひらサイズで楽しめるアクションフィギュア。

お気に入りのAE86のミニカーやプラモデルの横に飾って、自分だけの“秋名”を再現できます。

ディーアイジーから発売される「DIGACTION『頭文字D』藤原拓海」の紹介でした。

(C)しげの秀一／講談社

