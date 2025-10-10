「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」の第１ステージ開催前日記者会見が１０日、エスコンフィールドで行われた。

就任１年目ながら、昨季５位のチームを３位と躍進させ、指揮官としては初のポストシーズンに挑むオリックス・岸田護監督は「なんとか胸を借りるつもりで、思い切ってぶつかっていきたい」と力を込めた。

初戦の先発を問われると「山下舜平大」と、高卒５年目の１６１キロ右腕を指名した。成長過程による腰のコンディション不良からの復帰戦となった、９月７日の日本ハム戦（京セラドーム大阪）では、５回２失点、１１奪三振の快投を披露。４試合（３先発）で１勝０敗、防御率１・２５と好調を維持する２３歳に、ポストシーズン初先発を託した。

チームとしては、レギュラーシーズンで日本ハムに１２勝１２敗１分け、敵地・エスコンフィールドでも６勝７敗とほぼ互角。日本ハム・新庄剛志監督が「どっちが勝っても、１戦目は『８―７』の試合で」と“先制攻撃”すると、普段はクールな指揮官も「『８―７』の試合を目指して、（笑）。真っ向勝負でいきたい」と応戦し、笑いを誘っていた。