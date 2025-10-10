七台河市勃利県の恒山トウモロコシ専門合作社（協同組合）の畑で刈り取り作業中の収穫機。（９月１５日撮影、ハルビン＝新華社配信）

【新華社ハルビン10月10日】中国最大の食糧（穀類・豆類・芋類）生産地の黒竜江省は今年、単収（単位面積当たりの収穫量）と品質向上に注力し、春の耕作前の準備や種まきの段階での高い品質や規格の確保、耕作地の入念な管理、全過程での防災・減災に取り組んだ結果、トウモロコシや米、大豆など主要食糧の生育状況は前年の同じ時期を上回った。同省農業農村庁が明らかにした。

「中国優良米の里」と呼ばれる同省五常市ではすでに稲刈りが始まっている。市内にある稲作協同組合、五常市草廟村水稲種植農民専門合作社の魏中国（ぎ・ちゅうこく）理事長は「われわれは中国科学院の開発した水稲新品種『中科発5号』を1万ムー（約667ヘクタール）分栽培している。今年の収量は1ムー（約667平方メートル）当たり前年比50キロ増の600キロ以上に上る見通しだ」と語った。合作社ではすでに広い範囲で稲刈りを始めており、自社の加工工場で刈り取った稲の乾燥から加工、貯蔵まで、全工程を途切れることなく行っている。

七台河市勃利県の恒山トウモロコシ専門合作社（協同組合）の畑で刈り取り作業中の収穫機。（９月１４日撮影、ハルビン＝新華社配信）

ハルビン市双城区にある農業関連サービス会社、融沃（黒竜江）農業服務の栽培拠点では、びっしりと実の詰まったトウモロコシが並んでいた。同社の宮慶亮（きゅう・けいりょう）総経理は「これは今年初めて栽培した高タンパク質トウモロコシ。今年は必要な積算温度に十分達し、生育状況が良いため、早めに広範囲で収穫できる」と自信を見せた。

宮氏は「試算によると、トウモロコシ原料のタンパク質含有量が1％増えるごとに、飼料1トン当たりのコストを50元（1元＝約21円）以上削減でき、飼料会社や畜産会社の生産コスト低減につながる」とした上で、「このトウモロコシの栽培は大いに将来性が見込める」と語った。

宮氏の会社はここ数年、農業機械への投資を継続的に拡大し、トラクターや収穫機など各種農業機械を200台余り（総額6億元以上）導入してきた。これらの農機のおかげで、耕作から管理、収穫まで全工程を効率的に行えるようになったという。

五常市の水田に設置された「新米上市（販売開始）」の看板。（９月１７日撮影、ハルビン＝新華社記者／孫暁宇）

七台河市勃利県にある恒山トウモロコシ専門合作社の畑では、何台もの大型収穫機が行き交っていた。同合作社の単慶東（ぜん・けいとう）理事長は「今年は計7万ムー（約4670ヘクタール）余りの作物を栽培している。このうちトウモロコシは3万ムー（約2千ヘクタール）、大豆は4万ムー（約2670ヘクタール）に上る。収穫作業は例年より半月ほど早い9月14日から始まった」と説明。今年の生育状況は例年に比べ、軒並み非常に良好だという。

同合作社では、さらに増収につながる新たな手段を探り、付加価値の高い黒豆の試験栽培を行った。黒豆の1ヘクタール当たりの収量は3千キロで、市場価格は500グラム当たり3.2元と、通常の大豆より1元高く、栽培収益が大幅に向上している。（記者/孫暁宇）