◇MLB ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースに敗れたフィリーズのトムソン監督が試合後佐々木朗希投手ら相手投手陣をたたえました。

地区シリーズ2勝1敗で迎えたドジャースは先発のタイラー・グラスノー投手が6回無失点の好投。2番手のエメ・シーハン投手は1点を失いましたが、8回から登板した佐々木朗希投手は最速162キロの速球に切れ味鋭いスプリットを駆使し3イニングをパーフェクトで勝利を呼び込みました。

試合後フィリーズのトムソン監督は、佐々木投手が3イニング投げたことについて「特に驚きはありません。彼はもともと先発投手として長いこと投げ続けてきました。こういった試合では少し型破りなことをしなくてはならないときがあります。彼は本当に素晴らしかったです」と称賛しました。

このシリーズの全体的な感想については、「ドジャースの投手陣は本当に素晴らしい。得点はそれほど多くはありませんでしたが、打線も良かったです。結局は投手陣が決め手となりましたね。相手も素晴らしい投球でしたし、我々も素晴らしい投球をしてくれました。互角のシリーズだったと思います。残念ながら負けてしまい本当に悔しいです」と両チームの健闘をたたえました。