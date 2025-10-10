自民・公明は連立に亀裂が深まるなか、10日午後、党首会談を行ったが連立を解消する見通しとなった。今回の総裁選直後、斉藤鉄夫代表は高市早苗総裁に対し、「政治とカネの問題」「任期中の靖国神社参拝」「外国人との共生」の3つの懸念を伝えており、懸念の解消が無い場合は連立の離脱をほのめかしていた。

【映像】「一旦白紙」、連立解消に言及する斉藤鉄夫代表

党首会談後、斉藤代表は記者に対して「私たちが最も重視した政治とカネに関する基本姿勢に意見の相違があった」「政治と金に対する取り組みは、公明党の一丁目一番地だ。本来、クリーンな政治を党是とする我が党として、なんとしても断行するべきものと考えている。新総裁は、一定の改革姿勢は見られた。決意もうかがった。しかし、首班指名が迫る中、時間もない。我々の要望に対して自民党からの明確かつ具体的な協力が得られず、これらの改革が実現不可能なのであれば、とても首班指名で高市早苗と書くことはできないと申し上げた。つきましては、自公連立政権については一旦白紙とし、これまでの関係に区切りをつける。首班指名では、公明党代表である斉藤鉄夫に票を投じる」と述べた。

さらに斉藤代表は「これまでの継続性の観点から敵方になるわけでない。我が党にも責任がある。これまで準備してきたいろいろな予算案や法律、また政策ごとに、賛成すべきものは賛成する。人物本位、政策本位で応援できる地域も少なくないと思う。我が党が擁立する衆議院小選挙区候補への自民党からの推薦は求めない。自民党候補への推薦も行わない」と述べた。

自公連立は1999年（平成11年）10月5日、小渕第2次改造内閣（小渕恵三首相）から続いてきたが、現在では衆議院での議席数は自公で220（過半数233）、参議院の議席数は自公で122（過半数125）と過半数割れとなっていた。

今後、自民党は日本維新の会、国民民主党などを中心に連立先を探すことになるとみられる。

【連立の組み合わせと議席数】

衆議院（過半数233）

自民党＋日本維新の会＝231

自民党＋国民民主党＝223

自民党＋日本維新の会＋国民民主党＝258

参議院（過半数125）

自民党＋日本維新の会＝119

自民党＋国民民主党＝124

自民党＋日本維新の会＋国民民主党＝142

