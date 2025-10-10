アサヒビールが特別協賛のビールイベントが開催前日で中止を発表 サイバー攻撃の影響受け
アサヒビールが特別協賛するイベント「BEER CAMP 2025」（11日〜13日）の実行委は10日、 アサヒグループが受けたサイバー攻撃の影響によりイベントを中止すると発表した。
【写真】自動販売機に張り紙も…システム障害により一部商品の供給に遅延
同イベント都内2カ所での開催を予定されていて、「ソトビール」をテーマに、開放的な屋外空間でビールなどの飲食を楽しむことに加え、音楽イベントなども企画されていた。
この日、公式サイトでは「イベント開催に関するお知らせ」と題した文書が掲載され、「10月11日（土）〜13日（月）グランベリーパークで、10月25日（土）〜26日（日）たまプラーザ テラスで開催を予定していた「BEER CAMP2025」は、 国内のアサヒグループが受けたサイバー攻撃に起因するシステム障害の影響により中止となりました」と伝えた。
アサヒグループをめぐっては9日、公式Xで「外部からのサイバー攻撃を受け、受注・出荷をはじめとする国内の事業機能が一部停止しております」と説明していた。
【写真】自動販売機に張り紙も…システム障害により一部商品の供給に遅延
同イベント都内2カ所での開催を予定されていて、「ソトビール」をテーマに、開放的な屋外空間でビールなどの飲食を楽しむことに加え、音楽イベントなども企画されていた。
この日、公式サイトでは「イベント開催に関するお知らせ」と題した文書が掲載され、「10月11日（土）〜13日（月）グランベリーパークで、10月25日（土）〜26日（日）たまプラーザ テラスで開催を予定していた「BEER CAMP2025」は、 国内のアサヒグループが受けたサイバー攻撃に起因するシステム障害の影響により中止となりました」と伝えた。
アサヒグループをめぐっては9日、公式Xで「外部からのサイバー攻撃を受け、受注・出荷をはじめとする国内の事業機能が一部停止しております」と説明していた。