ヤクルトの池山隆寛新監督が１０日、東京・港区の明治記念館で就任会見に臨んだ。

紺のスーツに身を包んで登壇した池山新監督は「緊張とメチャクチャうれしい気持ちでいっぱいです」と引き締まった表情で感想を口にした。

今季は５７勝７９敗７分けで最下位。首位の阪神からは２６・５ゲーム離された。指揮を執った２軍も４５勝７６敗２分けで最下位に沈み、優勝した巨人に３３・５ゲームも引き離された。「１軍の試合も見ていて同じようにたくさん負けたので僕も苦しかった」と胸の内を吐露。来季へ向けて「上を向くしかない」と誓った。

現役最後の試合となった２００２年１０月１７日の広島戦後。神宮の満員のファンに「必ず皆様の前に戻ってきます」と宣言した。あれから２３年。ブンブン丸が１軍の指揮官として神宮に帰ってくる。

◆池山 隆寛（いけやま・たかひろ）１９６５年１２月１７日、兵庫県生まれ。５９歳。市尼崎から８３年ドラフト２位でヤクルト入り。持ち味とする豪快なフルスイングで“ブンブン丸”の異名を取り、８８年から５年連続で３０本塁打以上を記録した。２００２年に現役引退し、２００６年から４年間、楽天の１軍打撃コーチを務め、ヤクルトに復帰した１１年から５年間、１軍打撃コーチなどを歴任。１５年１１月から楽天で１軍打撃コーチなどを務めて１８年限りで退団。２０年から今季までヤクルトの２軍監督を務めた。通算１７８４試合で打率２割６分２厘、３０４本塁打、８９８打点、１４４０三振。右投右打。