タレントのＩＭＡＬＵが１０日のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）で、５月に結婚した兄・二千翔（にちか）さんに言及した。

司会の黒柳徹子から「お兄様の二千翔さん、おめでとうございます。ご結婚なさったんですって？」と祝福され、「ありがとうございます」と笑顔。「すごいスピードだったんですけど、出会いから結婚までが」とスピード婚だったと明かした。

ＩＭＡＬＵにも事実婚状態のパートナーがおり、東京と奄美大島の２拠点生活を送っている。黒柳から「お母様はあなたがいないとさびしそう？」と問われると、「兄がいなくなったのはちょっとさびしいんじゃないですかね。やっぱりずっと一緒に住んでいたので」とコメント。

「でも母は忙しすぎるので、さみしい気持ちになれる余裕もなさそうな。仕事人間なので、逆に仕事がお休みになっちゃったときに心配ですね。母がさびしくなっちゃうんじゃないかって」と話していた。

大竹は６月にＮＨＫラジオ第１「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜・午後９時５分）で「お見合いみたいなことをしまして。とてもすてきなお嬢さん、２０代のお嬢さんと知り合って、この度めでたく結婚することができました」と二千翔さんが結婚したことを報告。９月には長男が挙式し、元夫の明石家さんまらが出席したと明かしていた。

そんな二千翔さんはウェブ制作会社の経営者となっており、昨年末のテレビ番組で「彼女ができました。相手は１１個下で看護師です。（出会いは）婚活アプリ。今、付き合い始めて４〜５か月くらい」と正直に告白。１年で「１８キロやせた」とダイエットに成功したとも語っていた。