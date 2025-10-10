女優の沢尻エリカが１０日、都内で「ＤＩＧ」ブランドローンチ記者会見に出席した。

スポーツアパレルブランド「ＤＩＧ」の新商品発表会。同ブランドのスペシャルアンバサダーを務める沢尻は、冬に向けたアパレル商品を着用して登場し「着心地が良いというのがまずあって、タウンユースとして使えるところも良い。プライベートでもオーバーサイズを着ることが多いので、今季の冬は大活躍しそうです」と満面の笑みで絶賛した。

同じくスペシャルアンバサダーを務める俳優の窪塚洋介と共に撮影したブランドビジュアルも公開され、「仕上がりが予想以上に格好良いものができた。ＤＩＧの世界観をみんなで作り上げることができて光栄に思います」と満足げ。この日はスケジュールの都合で沢尻一人での登壇だったが、１５年ぶりの“共演”だったという窪塚について「相変わらず格好良くてすてきでした。久しぶりな感じがしなくて、つい最近も会っていたような居心地が良い感じでした」と晴れやかな顔つきで振り返っていた。

沢尻は１９年１１月に自身のトラブルにより芸能活動を休止。２４年２月に主演舞台「欲望という名の電車」で芸能活動を再開した。記者会見への登壇は、１９年９月の映画「人間失格」の舞台あいさつ以来、約６年ぶりとなった。