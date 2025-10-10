俳優・櫻井圭登(32)のスタッフ公式Xが10日に更新され、櫻井が体調不良のため、年内の活動を休止すると発表した。

同Xに「櫻井圭登 年内の活動休止について」と題した文書が掲載され「先日発表させていただきました通り、櫻井圭登の体調不良により出演予定の舞台の降板及び、弊社主催イベントの実施を中止とさせていただきました。応援してくださる皆様、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけしておりますことを 心よりお詫び申し上げます」と謝罪。

続けて「この度、櫻井圭登は心身の不調に伴い、年内の活動を休止させていただくことになりました。本人とも話し合った結果、現状では俳優活動を行うことが難しく、一定期間活動を休止して 治療に専念するという判断に至りました」と、活動休止を発表した。

続けて「なお、今回の体調不良は本人に起因するものであり、外的要因があるものではございません」とし、「舞台の制作会社様、共演者の皆様を始めとする関係各所へのお問い合わせはお控えくださいますよう何卒お願い申し上げます」と呼びかけた。

東京都出身の櫻井は2015年公開の映画 「暗殺教室」や、舞台「スタミュ」「刀剣乱舞」などに出演し、人気を博している。今月3日には体調不良を理由に舞台「忘却バッテリー」の降板を発表していた。