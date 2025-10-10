なにわ男子・大橋和也、JO1川尻蓮＆與那城奨とのプライベート密着3ショット公開「画面がキラキラ」「イケメンしかいない」
【モデルプレス＝2025/10/10】なにわ男子の大橋和也が10日、フジテレビ系朝の情報番組「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜／5時25分〜8時14分）に出演。グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の川尻蓮、與那城奨とプライベートで遊びに行った際の3ショットを公開し、話題となっている。
大橋は「みんな顔がいい。ありがとうございます。目の保養です」とにっこり。「違う事務所の子たちといると自分に向上心が芽生えるというか、お互い切磋琢磨して頑張れる仲だなと思っております」と語った。さらに3人のグループ名を聞かれると、少し悩んで「謎解きブラザーズ」と命名した。
◆大橋和也、川尻蓮＆與那城奨と謎解きイベントへ
同番組のコーナー「なにわ動画」に出演した大橋は「僕のとっておきの写真を見せちゃいます」と前置きをし、川尻、與那城と一緒に松丸亮吾の謎解きイベントに行った際の写真を公開。「蓮とは元々仲良かったんですけど、與那城くんとは初めましてで」と明かし、イベント終了後にはご飯にも行ったという。川尻とは以前からプライベートでも親交が深いことで知られており、テレビ番組やSNSなどで発信する度にファンの間でも話題になっていた。
◆大橋和也・川尻蓮・與那城奨の写真に反響
「なにわ動画」放送の約1時間30分後には、川尻がJO1公式X（旧Twitter）を更新。同じ写真を投稿し、「3人で遊んだ！！謎解きしてきたよ」とコメントしている。
https://twitter.com/modelpress/status/19764261983739005403ショット公開に、ファンからは「画面がキラキラ」「イケメンしかいない」「夢みたい」「蓮くん放送観てたのかな？」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
