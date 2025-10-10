BLACKPINK¡¦JISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¡¢ZAYN¤È´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¼Â¸½¡ª¿·¶Ê¡ØEYES CLOSED¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¡õMV¸ø³«
BLACKPINK¤ÎJISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤¬¡¢¸µ¥ï¥ó¡¦¥À¥¤¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëZAYN¡Ê¥¼¥¤¥ó¡Ë¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØEYES CLOSED¡Ù¤òËÜÆü10·î10Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥¹¡¢¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¡ÈÃ»¤¹¤®¤ë¡É°áÁõ
¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î1½µ´ÖÁ°¡¢JISOO¤ÎSNS¤ËÆÍÇ¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÇØ¸å¤Ë±Ç¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¿ÍÊª¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¡¢SNS¾å¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤½¤Î¥³¥é¥ÜÁê¼ê¤¬ZAYN¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎZAYN¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ÎÆó¿Í¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ê¤Î?!¡×¤È¶Ã¤¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
ËÜºî¤Ï¡¢JISOO¤Î¥½¥í³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°³Ú¶Ê¤Ç¡¢Á´ÊÔ±Ñ¸ì»ì¤Ë¤è¤ëÈà½÷¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ì¶Ê¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥å¥¢¡¦¥ê¥Ñ¤Î¡ØBreak My Heart¡Ù¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Î¡ØGhost¡Ù¡¢¥«¥ß¥é¡¦¥«¥Ù¥í¤Î¡ØLiar¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¥Á¡¼¥àThe Monsters & Strangerz¡Ê¥¶¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ë¤À¡£
²º¤ä¤«¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ô¥¢¥Î¤È¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ½Å¸ü¤Ê¥Ù¡¼¥¹¥·¥ó¥»¤¬¸òºø¤¹¤ëÁÔÂç¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¡¢2¿Í¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦½Ö´Ö¤Ï¡¢°¦¤ÎÑ³¤µ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²áµî¤ò¸«¤º¡¢¤¿¤Àº£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤ÆÎø¤·¤è¤¦¡×¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¡¢²áµî¤âÄË¤ß¤â¤¹¤Ù¤Æ¼êÊü¤·¡¢¡ÈÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¤Þ¤ÞÎø¤ËÍî¤Á¤ë¡É½Ö´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖDeadline World Tour¡×¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëBLACKPINK¤ÎJISOO¡¢¤½¤·¤Æ2026Ç¯¤Ë¼«¿È½é¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¡¼¸ø±é¤ò¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¤ÎZAYN¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¸òº¹¤¹¤ëÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±Æü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢ZAYN¤ÈJISOO¤¬±§ÃèÁ¥¤ÎÃæ¤Ç¿ÆÌ©¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÛÄê³°¤ÎÀ¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼Æ±»Î¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤â¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë±ÇÁüÈþ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¸ø³«¤«¤é¤ï¤º¤«1»þ´Ö¤Ç100Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£Î¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¸¥¹ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯1·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥¸¥¹¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿²Î¾§ÎÏ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£BLACKPINK¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤ÇÍ¥²í¤ÊÈþËÆ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Ç§¤á¤ë¥®¥ã¥°¥»¥ó¥¹¤Î»ý¤Á¼ç¡£2024Ç¯2·î21Æü¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½êBLISSOOÀßÎ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£