1111万円！ レクサス新「FR＆4WD“セダン”」発表！ 迫力グリル＆3.5リッター「V6TT」採用！ 10速ATも良さそうな「LS」が販売店でも話題に

レクサスは2025年9月25日、フラッグシップセダン「LS」の新たな一部改良モデルを発表しました。

新モデルではボディカラーの選択肢が広がり、快適装備の標準化も進められていますが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

LSは1989年のレクサスブランド創設時から展開されているフラッグシップモデルで、日本国内ではトヨタ「セルシオ」の後継車として位置づけられています。

現行型は2017年10月に登場した5代目モデルで、日本市場では2代目にあたります。滑らかなクーペスタイルのデザインと、「TNGA GA-L」プラットフォームの採用により、高い走行性能と快適な乗り心地を両立しています。

車内は、切子細工や西陣織、箔といった日本の伝統工芸にインスピレーションを受けた装飾が特徴的。熟練の職人による細やかな仕上げが随所に施され、品質の高さが際立っています。

パワートレインは3.5リッターV6ツインターボエンジン＋10速AT、ならびに3.5リッターV6エンジン＋モーターを組み合わせたマルチステージハイブリッドを用意。駆動方式はFRと4WDから選択可能です。

安全面では最新の予防安全パッケージ「レクサス セーフティ システム＋」に加え、高度運転支援機能「レクサス チームメイト」を搭載し、運転負荷の軽減と安全性向上に寄与しています。

今回の一部改良では、ボディカラーの選択肢が広がったほか、快適装備が変更されました。

まず、これまでF SPORT専用色だった「ホワイトノーヴァガラスフレーク」と「ディープブルーマイカ」が全グレードで選択できるようになりました。これにより、幅広い顧客のニーズに対応したカラーコーディネーションが実現しています。

装備面では、フロントおよびリアシートヒーターが全車に標準装備に。またF SPORTグレードでは、オプション設定だったブレーキキャリパーの意匠が変更され、レッド塗装にシルバーのロゴを採用し、スポーティさと上質感を両立させています。

グレード構成は「I パッケージ」「F SPORT」「バージョン L」「エグゼクティブ」の4タイプ。価格（消費税込）は1111万円から1773万円までとなっています。

※ ※ ※

今回の一部改良モデル「LS」は、販売店で早くも好評を博しています。

都内のレクサス販売店に勤める営業スタッフは、「色のバリエーションが増えたことで来店客の関心が一層高まっています。実際、『以前からこの色が欲しかった』という声も多く聞かれます」と語ります。

また、「全グレードにシートヒーターが標準装備となったことで、来店されたお客様から『寒い季節にはありがたい』と快適性の向上を実感する声が増えています」とも話していました。

納期に関しては、「ハイブリッドモデルでは、現在12月に生産が予定されているため、年明けのお届けになる見込みです」と説明しています。

今回の改良により、LSはさらに洗練されたデザインと快適性を実現し、フラッグシップセダンとしての魅力が高まっています。多様なニーズに応えた仕様変更が加わったことで、今後の販売動向に注目が集まりそうです。